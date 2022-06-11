Гороскоп на неделю с 13 по 19 июня: для Близнецов настало крайне удачное время, Тельцам нельзя торопиться, а Стрельцам пора воплотить мечты в реальность

Рассказываем, что ждет наших читателей на этой неделе Фото: пресс-служба Ижевска

ОВЕН

Овнам не стоит давать эмоциям волю, иначе можно наломать дров. Однако если вам все же не удалось сдержать себя, то будьте готовы сильно постараться, чтобы исправить ситуацию. Звезды советуют спокойно реагировать на неожиданные жизненные повороты.

ТЕЛЕЦ

Тельцам не стоит торопиться в решениях, которые касаются работы и бизнеса. Лучше несколько раз подумать и только потом приступать к делу. В противном случае результат вас не порадует.

БЛИЗНЕЦЫ

Для Близнецов настало крайне удачное время, когда желания будут совпадать с возможностями. Звезды рекомендуют не бояться новых вершин, а смело идти на их штурм.

РАК

Раков ждет удачное знакомство, которое может стать как началом серьезных перемен в личной жизни, так и в бизнесе. Противиться им не стоит, ведь ничего не удастся изменить, а время, силы и нервы будут потрачены впустую.

ЛЕВ

Львы будут гиперактивны и готовы к реализации своих самых амбициозных планов, однако не стоит спешить рассказывать о них абсолютно всем. В ином случае чья-то зависть и недоброжелательность могут помешать.

ДЕВА

Девам стоит быть осторожными и разборчивыми в знакомствах. Новый человек в вашей жизни может вскружить вам голову, однако судить стоит по поступкам, которые могут оказаться и вовсе нечестными.

ВЕСЫ

Весы могут позволить себе многое, в том числе и риск. Однако Звезды рекомендуют не терять голову и действовать в разумных пределах.

СКОРПИОН

Скорпионам стоит взять себя в руки и тщательно организовать процессы на работе и дома. Не нужно полагаться только на вдохновение, ведь оно может не появиться в назначенный срок.

СТРЕЛЕЦ

Стрельцам придется приложить усилия, чтобы воплотить свои мечты в реальность. Звезды рекомендуют не опускать руки и действовать смело. Можете не сомневаться, что чувство гордости за себя окупит любые затраты.

КОЗЕРОГИ

Козерогов ждет неделя самоанализа. Чтобы разобраться в недоразумениях с окружающими, придется начать с себя. Первым делом нужно определить, где вам не хватило чувства такта и навыков дипломатии.

ВОДОЛЕЙ

Водолеям придется взять все в свои руки и довести до конца работающие проекты в первоначальном виде, иначе у конкурентов появится шанс обойти вас. В конце недели Звезды рекомендуют отправиться в небольшое путешествие.

РЫБЫ

Рыбам придется выбрать, чем вы хотите заниматься в жизни. Тем же, кто бежит за своей целью и не смотрит по сторонам, нужно будет притормозить и выработать глобальную стратегию.

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