Погода на неделю в Ижевске: тепло и дожди

На этой неделе выглянет солнце Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Неделя с 13 по 19 июня окажется теплой, но возможны дожди. Так что лето все-таки пришло в Ижевск! А «Комсомолка» расскажет подробнее (по данным Росгидрометцентра).

Во вторник, 14 июня, ожидается облачный день с прояснениями. Температура воздуха днем поднимется до +24, ночью — +12.

В среду, 15 июня, пройдет небольшой кратковременный дождь. На небе — переменная облачность. Температура воздуха — +25, ночью +15.

В четверг, 16 июня, облачно и дожди. Но день окажется теплым — +26 градусов днем. Ночью похолодает до +15.

В пятницу, 17 июня, ожидается переменная облачность и кратковременный дождь. Станет немного прохладнее: днем +23, ночью +14.

В субботу, 18 июня, облачно и дожди. Столбик термометра опустится до +21. Ночью — +12.

В воскресенье, 19 июня, облачно с прояснениями. Но дожди не прекратятся. Температура воздуха составит +22 градуса.

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