Новый комплекс аэропорта начнут строить в Ижевске в августе 2022-го

Аэропорт Ижевска ждет реконструкция Фото: Амир Закиров

Аэропорт Ижевска ждет реконструкция. Об этом рассказал глава Удмуртии Александр Бречалов в прямом эфире радио «Адам» (104.5 FM, 12+).

По его словам, уже в августе 2022 года начнут строить новый, современный аэропортовый комплекс. Он будет оснащен оборудованием для проверки отпечатков пальцев. Также в него закладывают международный терминал. Проект уже утвержден.

Также ведутся переговоры о продлении взлетно-посадочной полосы.

Напомним, аэропорт Ижевска появился в городе в 1944 году. Он не был международным. В 2011 году звучали мысли о том, что Ижевску необходимы открыть терминал, откуда можно было бы вылетать за рубеж. В 2014 город даже пытался получить федеральные деньги на эти цели, но комплекс не соответствовал критериям программы.

В 2018 году авиакомпанию «Ижавиа» и аэропорт разделили на две разные компании. В аэропорт зашли новые компании: «Россия», «Аэрофлот», Red Wings (но она ушла из города), S7. В этом году открылись новые рейсы — в Калининград и Минеральные воды.

В апреле 2021 года планировали завершить разработку проекта нового терминала аэропорта, а в 2024 — завершить строительство. Однако его старт работ, по словам Александра Бречалова, задержался на год.

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