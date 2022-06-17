Последние новости Ижевска и России на утро 17 июня 2022 года: сбитые на остановке подросток и пенсионерка и уход Coca-Cola с российского рынка

Синоптики обещают до +23 градусов тепла и кратковременные дожди Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Доброе утро, Ижевск! Сегодня пятница, 17 июня. Синоптики обещают до +23 градусов тепла, кратковременные дожди и грозы.

Расскажем о главных событиях города, республики и страны к этому часу.

Щебенение участков дорог в частном секторе Ижевска начнется в августе

В Ижевске в текущем году щебенение дорог частного сектора проведут на 21 участке. На это из городского бюджета выделено 10 млн рублей.

Срок сдачи детской школы искусств в микрорайоне Столичный в Ижевске вновь перенесли

Назван новый плановый срок сдачи детской школы искусств в микрорайоне Столичный в Ижевске – 2023 год. Напомним, строительство началось еще в 2013 году, однако позднее объект заморозили по причине нехватки средств. После этого городские власти не раз заявляли о намерении достроить школу, однако денег на это найти не удавалось.

Маршрут автобуса №22 в Ижевске могут продлить до микрорайона Пазелы

Власти Ижевска ведут с АО «ИПОПАТ» переговоры о продлении автобусного маршрута №22 до отдаленного микрорайона Пазелы. Сейчас автобусы данного маршрута следуют от остановки «Микрорайон Нагорный» (район ж/д вокзала) до остановки «Оранжерейный комплекс» (микрорайон СХВ).

Пожилую женщину и подростка сбили на остановке под Ижевском

Накануне, 15 июня, на 7-м километре автодороги Завьялово – Гольяны в Завьяловском районе Удмуртии произошла дорожная авария с участием пешеходов.

Авария произошла на 7-м километре автодороги Завьялово – Гольяны. Фото: 1-й отдел УГИБДД по УР Фото: 1-й отдел УГИБДД по УР

Фото: 1-й отдел УГИБДД по УР

Около 12:00 59-летняя водитель автомобиля Chery сбила 63-летнюю женщину и 16-летнего подростка, стоявших на остановке общественного транспорта, и вылетела в кювет.

Глава Удмуртии на ПМЭФ: «Россия может совершить огромный рывок в развитии малого и среднего бизнеса»

Фото: forumspb.com

Россия может добиться больших успехов в развитии малого и среднего бизнеса, если этому направлению будет уделяться больше внимания, а Минфин РФ будет поддерживать меры стимулирования предпринимателей, которые разрабатываются в регионах. Об этом в ходе дискуссии «Новая экономическая политика для МСП» в рамках Петербургского международного экономического форума заявил глава Удмуртии Александр Бречалов.

«Хочу создать свою школу»: ижевский косметолог-мужчина рассказал о своей работе

Марсель Агзамов - косметолог из Ижевска Фото: Амир Закиров

Он принимал роды и делал кесарево сечение. А сейчас он работает косметологом в Ижевске. Марсель Агзамов в новом материале проекта «Комсомолки» «Это по-мужски», где рассказываем о мужчинах, которые ломают все привычные стереотипы и работают, казалось бы, в женских профессиях.

Coca-Cola прекратит производство и продажи в России

Американская компания Coca-Cola намерена прекратить производство и продажи своей продукции в России, заявили в штаб-квартире производителя напитков.

oca-Cola намерена прекратить производство и продажи своей продукции в России Фото: Андрей АБРАМОВ

Coca-Cola HBC владеет заводами по производству продукции, принадлежащих Coca-Cola брендов Она выпускает газированные напитки Fanta, Sprite, Schweppes, Bonaqua, соки «Добрый», Pulpy, Rich, «Моя Семья».