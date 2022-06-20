Последние новости Ижевска на утро 20 июня: 2 погибших на Украине уроженцев Удмуртии, 2 потерявшихся 11-летних подростка и 7 человек, застрявших на высоте 30 метров

Главные новости Ижевска и Удмуртии за минувшие выходные Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 20 июня, понедельник, начало новой рабочей недели. В Ижевске дождливо и до +18 °C. Пока вы собираетесь на работу, предлагаем вспомнить главные события минувших выходных.

ЗАСТРЯЛИ НА ВЫСОТЕ 30 МЕТРОВ

Инцидент с каруселью произошел 19 июня в одном из ижевских парков. Аттракцион перестал работать, и семь человек застряли на высоте 30 метров.

ДВОЕ ПОГИБШИХ

В Удмуртии простились с рядовым Никитой Акимовым и старшим лейтенантом Александром Ефимовым. Фото: vk.com/rasswet_24chasa, vk.com/gimnaziyamozhga8

Еще двое уроженцев Удмуртии погибли в ходе спецоперации на Украине. Их похоронили в селе Лынга Якшур-Бодьинского района и в Можге.

ПОТЕРЯЛИСЬ, НО НАШЛИСЬ

Мальчик провел в лесу 5 часов. Фото: ПСО «Регион 18»

О пропаже сразу двоих 11-летних подростков в Удмуртии стало известно за последние несколько дней.

Первый ушел вечером из дома и не вернулся к ночи. К счастью, его нашли в гостях у приятеля. Правда, уже только в 4 утра.

Второй мальчик заблудился во время похода с одноклассниками. Он провел в лесу 5 часов и был найден благодаря служебной собаке.

НЕ ВПИСАЛСЯ

Лимузин не вписался в поворот. Фото: ИГГС

В пятницу, 17 июня, необычное происшествие случилось на трамвайных путях по улице Буммашевской в Ижевске. Свадебный лимузин не смог пересечь рельсы и застрял. Из-за этого на 20 минут встали трамваи 2, 5, 7, 8 и 9 маршрутов.

ДВА НОВЫХ СВЕТОФОРА

Оба светофора для пешеходов вызывного типа Фото: Ульяна КОЛМОГОРОВА

Они заработали в Ижевске на улице Горького у монумента «Дружба народов» и возле парка Горького. Ранее там были нерегулируемые переходы.

ПОДОРОЖАЛО ДЕТСКОЕ ПИТАНИЕ

В Удмуртии за неделю снизились цены на помидоры, огурцы, бананы и капусту Фото: Архив КП

С 4 по 10 июня по данным Удмуртстата в республике подорожали колбаса, конфеты, лук и детские сухие смеси. А вот на помидоры, огурцы, бананы и капусту цены снизились.

ГОД С МОМЕНТА ТРАГЕДИИ

Ваню похоронили в прошлом году на Сарапульском кладбище. Фото: Алена Юрьева

Год назад Сарапул потрясла жуткая история: мать заколола своего 12-летнего сына ножом. Сейчас женщина проходит принудительное лечение – у нее выявили психическое расстройство. Отец мальчика до сих пор не оправился от горя.

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