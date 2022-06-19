Годовщина убийства ребенка в Сарапуле собственной матерью: чем закончилось уголовное дело и как выглядит его могила

Ваню похоронили в прошлом году на Сарапульском кладбище. Фото: Алена Юрьева

В прошлом году 19 июня Сарапул потрясла жуткая история. В абсолютно благополучной, на первый взгляд семье, мать несколько раз ударила ножом в грудь своего 12-летнего сына. Тот скончался. Через три дня мальчика, которому вот-вот должно было исполниться 13 лет, похоронили. «Комсомолка» рассказывает, чем закончилась история.

Мать лечится

Ваня (все имена изменены. – Прим. ред.) рос в хорошей семье: родители водили мальчика в театральный кружок и очень переживали за его творческие успехи. Даже после развода оба продолжали заботиться о ребенке. И никто даже не догадывался, что у мамы мальчика было легкое психическое расстройство. Оно и сыграло роковую роль. После убийства мать сама обратилась в полицию и обо всем рассказала.

Какое-то время проводилась психиатрическая экспертиза: женщина наблюдалась в больнице. Как рассказали «Комсомолке» в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета России по Удмуртии, по итогам экспертизы у нее выявили расстройство. Поэтому суд освободил женщину от уголовной ответственности. Она проходит принудительное лечение.

Отец выкладывает фотографии ребенка

Что касается отца Вани, он, судя по странице в соцсетях, до сих пор не оправился от горя. На аватарке – фотография любимого ребенка.

На странице отца – фотографии с ребенком. Фото: Алена Юрьева

Периодически появляются кадры с сыном. Подписи к ним короткие – просто год, когда был сделан снимок. Посты с фотографиями иногда разбавляют записи с приглашениями на поминки в годовщину, 40-й день…

Чаще всего появляются совместные кадры. Фото: Алена Юрьева

«Сын, я буду всегда гордиться тобой и любить», – написано в его статусе на страничке.

На могиле лежат игрушки

Ваню похоронили в прошлом году на Сарапульском кладбище. Поставить памятник еще не успели – над могилой стоит деревянный крест с фотографией.

Видно, что за могилой ухаживают: мы приезжали за несколько дней до годовщины, на ней лежали гвоздики, игрушечные машинки и шоколадки.

На могиле лежат игрушки. Фото: Алена Юрьева

За могилой явно ухаживают. Фото: Алена Юрьева

«Комсомолка» выражает соболезнования родным и близким погибшего.

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