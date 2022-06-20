Дожди в начале и в конце недели, немного солнца в середине: прогноз погоды в Удмуртии с 20 по 26 июня

Дожди временно прекратятся в Удмуртии лишь в середине недели Фото: Иван МАКЕЕВ

Погода в Удмуртии, как и предполагали эксперты, продолжает выдавать сюрпризы. После очередного резкого похолодания с 19 на 20 июня температурный фон в Удмуртии, согласно данным Росгидрометцентра, начнет плавно повышаться. Но заметное потепление до 21-26°С, по предварительному прогнозу удмуртских синоптиков, будет ощущаться только к середине недели, а то и вовсе к ее концу.

Сегодня, 20 июня, весь день будет дождливо и не выше +18 °С. Ночью местами по республике ожидаются сильные дожди и грозы, а также усиление западного ветра до 17 м/с.

Во вторник, 21 июня, по данным Росгидрометцентра, на территории Удмуртии потеплеет до +20 °С. Дождь продолжится, но будет небольшим. Ветер ожидается северо-западный, 5 м/с. Ночью направление ветра изменится на западное, а скорость снизится до 2 м/с. Дождь закончится. Столбик термометра опустится до +12 °С, но это уже теплее, чем в прошлые ночи.

В среду, 22 июня, будет облачно, но без осадков. Температура днем повысится уже до +22 °С. Подует слабый южный ветер. Ночь станет еще на градус теплее предыдущей – ожидается до +13 °С. Направление ветра изменится на восточное.

В четверг, 23 июня, синоптики обещают переменную облачность Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

23 июня, в четверг, ожидается переменная облачность и уже +23 °С. Ветер опять поменяется – на северо-восточный, его скорость составит около 3 м/с. Ночью до +15 °С, ветер будет дуть с той же интенсивностью, но направление вновь изменит – на восточное.

В пятницу, 24 июня, днем до +25 °С и сплошная облачность. Ветер юго-восточный, слабый. Ночью снова +15 °С и юго-западный ветер со скоростью 2 м/с.

В субботу, 25 июня, ожидается самый теплый день этой недели. Дневная температура поднимется до +26 °С. Но вернутся дожди. Направление ветра поменяется, скорость достигнет 3 м/с. С ночи начнется плавное похолодание – на столбике термометра будет около +14°С. Подует северный ветер со скоростью 2 м/с. Дождь продолжится.

В воскресенье, 26 июня, температура снизится до +23 °С. Ожидается переменная облачность и дождь. Ночью, по данным сервиса «Яндекс.Погода», будет около +15 °С и без осадков.

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