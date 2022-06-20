Купание невезучего курьера и импровизированная автомойка: как Ижевск переживает ливни

Машины плыли по улицам. Фото: Амир Ахмадулин/vk.com/udmurtiya18rus

В столице Удмуртии снова ливни по своей силе сопоставимые с тропическими. Дороги превращаются в полноводные реки, газоны – в болота. А горожане, столкнувшиеся со стихией, делятся фотографиями и видео в социальных сетях.

Предприимчивый ижевчанин решил воспользоваться случаем и помыть машину. Фото: скриншот видео Наталья Злобина, vk.com/izhevskgdegaistoyat

Особенно нелегко пришлось пешеходам. Фото: скриншот видео vk.com/zlou18

Например, один из подписчиков ИГГС заснял видео на улице Ленина – машина буквально плыла по волнам. Ижевчане тут же пошутили про профессию гондольера, которая, очевидно, скоро станет в городе весьма востребованной.

Напомним, совсем недавно в этом же районе образовался большой провал дорожного полотна, в который угодила легковая машина.

Еще одна затопленная улица. Фото: Александр Трефилов, vk.com/izhevskgdegaistoyat

Вода стояла и на Удмуртской. Фото: vk.com/izhevskgdegaistoyat

А на улице Пушкинской развернулась драматичная история с курьером: молодой человек пытался преодолеть водную преграду на велосипеде, но перевернулся, оказавшись в воде вместе с заказом.

Курьер не смог довезти заказ. Фото: скриншот видео vk.com/udmurtiya18rus

Кроме того, о подтоплениях сообщалось на улице Удмуртской, 40 лет Победы (там, по данным ИжГЭТ, даже было затруднено движение троллейбусов), Союзной и Вадима Сивкова.

Затор на 40 лет Победы. Фото: Анюточка Назарова, vk.com/udmurtiya18rus

Впрочем, согласно прогнозу погоды, дожди скоро закончатся.

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