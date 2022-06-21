Последние новости Ижевска на утро 21 июня: утонувшая девушка, последствия ливня и 8 артиллерийских снарядов

20 июня на улицах города был настоящий потоп. Фото: архив

Доброе утро, Ижевск! Сегодня в столице Удмуртии ожидаются пасмурная погода и дожди. Температура воздуха +18…+20 °С. Ветер западный 9-14 м/с.

Пока вы готовитесь к новому дню, мы расскажем вам о главных новостях на это утро.

Как Ижевск переживает ливни?

В столице Удмуртии снова ливни по своей силе сопоставимые с тропическими. Дороги превращаются в полноводные реки, газоны – в болота. Жители Ижевска поделились фотографиями затопленных улиц

Жители города, столкнувшиеся со стихией, делятся фотографиями и видео в социальных сетях. Фото: Амир Ахмадулин/vk.com/udmurtiya18rus

Тело молодой жительницы Можги обнаружено в пруду

18 июня, в городском пруду города Можги было обнаружено тело 21-летней девушки. На теле не было признаков насильственной смерти.

Где в Ижевске не справляется ливневая канализация?

В Ижевске есть порядка 15 «слабых мест», подверженных затоплению во время ливней.

В Ижевске закончился Кубок Корпорации «Центр»

В соревнованиях приняли участие 388 детей. Фото: Ильяс Бекмансуров

13-ый раз именно Ижевск становится центром детского шахматного спорта России.

«Комсомолка» собрала 10 самых ярких фотографий игр, чтобы показать, как проходила напряженная борьба участников фестиваля за призовые места.

8 артиллерийских снарядов обнаружил возле реки

Снаряды были разного калибра. Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Удмуртии

Житель села Яган в Малопургинском районе обнаружил возле реки Постолка восемь артиллерийский снарядов. Боеприпасы со всеми предосторожностями вывезли на полигон.

41-летняя женщина погибла во время пожара в своем доме

Причиной трагедии могли быть алкоголь и курение. Фото: пресс-служба СУ СК РФ по УР

Трагедия произошла в пятницу, 17 июня. Загорелся дом в селе Пудем Ярского района Удмуртии. После ликвидации пожара в обугленной постройке была найдена погибшая 41-летняя хозяйка дома.

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