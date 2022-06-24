Татарский праздник Сабантуй состоится 26 июня в Ижевске

Праздник будет идти с 9 утра до самого вечера Фото: Архив КП

Народный татарский и башкирский праздник Сабантуй пройдет в Ижевске, сообщает пресс-служба Главы и Правительства Удмуртии. Раньше таким способом отмечали завершение весенне-полевых работ, а теперь это стало доброй традицией, чтобы почтить обычаи и обряды татарского и башкирского народов, да и просто весело провести время. Праздник пройдет на территории Ижевского ипподрома 26 июня, то есть уже в это воскресенье.

Гости смогут насладиться конными скачками Фото: Архив КП

Народные гуляния начнутся в 9 утра и продолжатся весь день, до 22:00. Гостей ждет насыщенная программа с песнями, плясками, мастер-классами и спортивными играми. Каждый желающий сможет принять участие в бое на мешках, перетягивании каната, залезть на столб и многое другое.

Одни из самых ожидаемых и ярких событий праздника – это соревнования по национальной борьбе «Корэш» и конно-спортивные состязания.

Также, в программе ожидается выступление звезд татарской эстрады и творческих коллективов.

На гуляниях можно будет отведать национальную кухню Фото: Архив КП

Программа праздника:

9:00 - 10:45 – конные скачки (рысистые бега);

11:00 - 12:00 – творческая программа коллективов республики Татарстан;

12:00 - 12:30 – торжественное открытие;

12:30 -13:30 – конные скачки (верховая езда);

13:30 -16:00 – праздничная программа творческих коллективов и звезд татарской эстрады (Диля и Булат Нигматуллины);

12:30 -16:00 – национальная борьба «КӨРӘШ»;

13:30 -16:00 – татарские народные игры и забавы для детей и взрослых;

18:00- 22:00 –Кичке Сабантуй (Вечерний Сабантуй)

Также, в этот день праздник Сабантуй состоится в ДНТ «Спартак" (ул. Азина, 84). Празднество начнется в 18:00.

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