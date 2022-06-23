«Каждый человек, кто сажает дерево, достоин памятника»: Людмила Красноперова создала сиреневый сад, который виден из космоса

Сиреневый сад Людмилы Красноперовой Фото: Сергей ГРАЧЕВ

19 лет назад Людмила Красноперова создала уникальное место – сад, где растут разные сорта сирени. Людмила рассказала «Комсомолке», как ей пришла идея вырастить столько кустов и легко ли дается эта красота.

КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

Удивительный сад находится в деревне Старое Мартьяново, всего в получасе езды от столицы Удмуртии. Мы как будто оказались в другом, сказочном мире, где порхают бабочки, поют птицы, и все вокруг благоухает.

Людмила Красноперова создала сиреневый сад Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Родилась и выросла Людмила Красноперова в Суздале, а в Ижевске жил ее первый муж, с которым она и приехала после свадьбы. Хозяйка сада по профессии экономист, руководила фирмой, а сейчас на заслуженном отдыхе: ведет сразу несколько блогов и ухаживает за сиреневым садом.

Сиреневый сад заложили в 2003 году. Личный архив героини

«Для каждого человека важно родить ребенка, построить дом и посадить дерево. У меня все это есть. Только вместо одного дерева я хотела целый сад, где количество растений равнялось бы количеству моих друзей. Чтобы все, кто приезжает ко мне в гости, смогли посадить свой собственный саженец. Мне так хотелось сделать что-то для мира, то, что выше денег, оставить след после себя», – рассказывает Людмила.

Закладка сиреневого сада. Личный архив героини

Исполнить мечту помогли друзья и партнеры по бизнесу. Сирень везли со всех концов России – Новосибирска, Абакана, Сургута, Москвы, Уфы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Башкирии. На закладку сада собрались 53 человека.

ПОЧЕМУ СИРЕНЬ?

Очень закономерный вопрос. Но ответ на поверхности: Людмила считает сирень главным символом России.

Сирень. Фото: Сергей Грачев

«Этот цветущий кустарник можно встретить в каждом городском дворе и деревенском палисаднике. Сирень растет в парках и скверах, на клумбах и в обычном лесу. Практически во всех городах и деревнях России есть свой кустик сирени. Она очищает воздух, ее любят сажать у новых домов, ведь она не заслоняет собой постройки и не требует особого, привилегированного места. А для меня сирень – это дом, моя малая родина. В Суздале, где я родилась, под нашими окнами рос огромный куст белоснежной сирени. Именно его я и привезла в Ижевск, именно он стал эдаким нулевым меридианом нашего сада», – рассказывает жительница Удмуртии.

Все кусты высажены не аллеями, как это зачастую делается, не в творческом беспорядке, а в виде спирали.

Вот так сиреневый сад Людмилы Красноперовой выглядит с высоты птичьего полета Фото: Сергей ГРАЧЕВ

«Мы долго думали, как располагать саженцы? Аллеями, рядами, хаотично, кругом? Перебрали все варианты, но хотелось чего-то такого, чего еще ни у кого не было. И неожиданно в голову пришла спираль! И кусты вместе, и гулять можно, и садить ее можно бесконечно», – вспоминает Людмила Григорьевна.

Спираль – интересная форма, это символ времени и вечности, круговорот жизни.

«Осенью 2003 года мы целую неделю делали разметку спирали, ставили колышки и вымеряли все до сантиметра. И когда высаживали первые саженцы, представить окончательный результат было очень трудно. Тогда мы даже и подумать не могли, что эту спираль будет видно из космоса», – улыбается наша героиня.

А вот и снимок из космоса. Скриншот с Google карты

ВСЕ РАЗНЫЕ И ЛЮБИМЫЕ

300 кустов сирени 60-ти разных сортов растет сейчас на территории в 50 соток. Цветет кустарник с начала мая до конца июня, и в это время здесь особенно красиво.

Сорт сирени «Сенсация» Фото: Сергей ГРАЧЕВ

«Я не могу выделить какой любимый сорт сирени, я их все люблю и обожаю. Это же такая красота! Нежнейшая «Елена Вехова», тяжело культивируемая и поэтому редкая «Индия», «Сенсация» с окаймленными белым темно-фиолетовыми цветками, неимоверно красивая «Кондорсе», сорт-красавец «Памяти Людвига Шпета» с огромными цветочными гроздьями», – Людмила может рассказывать о сирени часами.

В саду собраны около 60 разных сортов и расцветок сирени Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Есть и свои секреты ухода за кустами сирени. К примеру, как только соцветие пожухло, его нужно срезать, чтобы не лишать куст силы. Ухаживать за сиренью Людмиле помогает муж Олег.

«В принципе, сирень – неприхотливое растение. Да, она не любит низины, у нее должен быть дренаж, а для лучшего цветения и роста кусты лучше подкармливать. Но моя главная задача – вовремя и аккуратно косить траву», – смеется Олег.

Людмила Красноперова в своем сиреневом саду Фото: Сергей ГРАЧЕВ

У супругов нет стремления собрать максимальное количество сортов сирени. У них совершенно другая задача.

«Я не считаю себя коллекционером, я уж вроде остановилась. Раньше нам не важен был сорт сирени. Нам всем было важно просто посадить дерево – ведь каждый человек, кто сажает дерево, достоин памятника», – уверена Людмила.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск»

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Каждому кораблю свой капитан, а стоматологии - свой руководитель

Овчарка-отличница Злата охраняла Чемпионат мира и обследовала территорию в Дагестане

Нерукотворный памятник природы «Жемчужина» и «коммуналка» по тарифам Ижевска: как живет микрорайон Люлли