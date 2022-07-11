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Общество11 июля 2022 8:02

10 ярких фото с конного биатлона в Удмуртии

В Удмуртии прошел фестиваль «Конный биатлон»
Источник:kp.ru
Фото с одного из самых зрелищных мероприятий года – в нашей подборке

Фото с одного из самых зрелищных мероприятий года – в нашей подборке

Фото: Сергей Суворов

9 июля в деревне Сюрногурт Дебесского района Удмуртии прошел IV фестиваль «Конный биатлон» (0+). Самые яркие фотографии с этого события – в подборке «КП – Ижевск».

Фото: Сергей Суворов

Фото: Сергей Суворов

Фото: Сергей Суворов

Фото: Сергей Суворов

Помимо самих соревнований (скачки со стрельбой по мишеням в три этапа), гостей мероприятия ожидали манежная езда и показательные выступления казаков. В течение дня работали игровые и развлекательные площадки.

Фото: Сергей Суворов

Фото: Сергей Суворов

Фото: Сергей Суворов

Фото: Сергей Суворов

Фото: Сергей Суворов

Фото: Сергей Суворов

Фото: Сергей Суворов

Фото: Сергей Суворов

Фото: Сергей Суворов

Фото: Сергей Суворов

Фото: Сергей Суворов

Фото: Сергей Суворов

Фото: Сергей Суворов

Фото: Сергей Суворов

Мероприятие завершилось концертом и танцевальной программой.

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