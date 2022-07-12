Почему строительство приюта для бездомных животных в Ижевске перенесли на 2023 год

Цены на стройматериалы улетели в космос, но от строительства приюта Ижевск не отказался Фото: Алексей БУЛАТОВ

Проблема бездомных животных в Ижевске и его окрестностях поднималась довольно давно. Однако ситуация с приютами непростая: частный в городе только один, и тот переполнен. К 2022 году планировалось построить муниципальный приют в деревне Смирново. Однако, как рассказали 4 июля на брифинге с участием представителей Администрации Ижевска, Главного управления ветеринарии и зоозащитников, сроки реализации проекта были сдвинуты на 2023 год. «Комсомолка» узнала, с чем это связано.

ПЛАНОВЫЕ СРОКИ СМЕСТИЛИСЬ НА ГОД

Решение о создании муниципального приюта приняли еще в 2021 году, а в 2022, по планам, он уже должен был начать работать. Но на текущий момент успели подготовить только проектно-сметную документацию. Как сообщил Алексей Зиновьев, руководитель «Службы городского строительства», задержку вызвал ряд объективных причин.

«Земельный участок, отведенный для приюта, не подключен к коммунальным и энергосетям. Сейчас рассматривается возможность подключить коммуникации приюта к расположенной рядом базе. Но поскольку собственник находится в Краснодарском крае, переговоры проходят дистанционно в несколько этапов. Кроме того, в связи с февральскими событиями произошел значительный рост цен на строительные материалы. Это привело к пересчету всей концепции строительства и смещению сроков», – рассказал Алексей Зиновьев.

В Ижевске состоялся брифинг по вопросам строительства приюта для бездомных животных Фото: Амир Закиров

Анастасия Власова, советник Главы города по общественным инициативам и коммуникациям, прокомментировала смещение сроков реализации проекта и подчеркнула, что из-за сложившейся экономической ситуации стоимость строительства приюта существенно возросла:

«Мы все понимаем, что расчеты, которые проводились до февраля этого года, можно смело аннулировать – цены на материалы улетели в космос. Когда был проведен перерасчет сметы, получилось, что стоимость строительства приюта выросла почти в два раза. Соответственно, пришлось пересматривать конструктив проекта, какие-то конструкции упрощать: к примеру, вместо трех отдельных административных корпусов, заводить их под одну крышу и т. п. Важно, что удалось сохранить то количество мест, на которое приют был рассчитан изначально – это 450 голов животных. Все это потребовало дополнительного времени на техническую документацию», – отметила Анастасия Власова.

«Главное, на мой взгляд, что в принципе, в нынешних условиях не отказались от этого проекта. На следующий год республика заложила порядка 96 млн на этот объект», – рассказала советник Главы Ижевска.К концу июля должен быть подготовлен окончательный проект, а в августе его отправят на государственную экспертизу. Выход на муниципальный контракт на строительство ожидается в конце этого года.

В приюте смогут постоянно проживать 50 кошек Фото: Михаил ФРОЛОВ

Планируется, что приют построят в 2023 году. В нем смогут одновременно находиться 450 животных: 50 мест для кошек, 150 для собак, по 125 мест для стационара, где будут проводить медицинские манипуляции, и карантин, на который отправляют вновь отловленных животных. Этого количества мест хватит для решения проблемы бездомных животных как на территории Ижевска, так и в Завьяловском районе.

РАЗРАБАТЫВАЮТСЯ ПРАВИЛА СОДЕРЖАНИЯ ПИТОМЦЕВ

Одного строительства приюта недостаточно для решения проблемы бездомных животных. Не менее важно формировать у населения культуру ответственного отношения с питомцами, чтобы брошенные животные не появлялись на улицах населенных пунктов. В Удмуртии этот проект стартовал в апреле этого года. Как рассказал на брифинге Роман Габдрахманов, начальник Главного управления ветеринарии Удмуртии, он включает сразу несколько направлений:

- повышение информированности населения;

- создание инфраструктуры;

- создание информационного ресурса по ответственному обращению с животными;

- совершенствование нормативно-правовой базы.

Важно не только строить приюты, но и решать проблему, почему животные оказываются на улице Фото: Анатолий ЖДАНОВ

«Одним из наиболее острых вопросов является несовершенное нормативно-правовое регулирование в области ответственного обращения с животными. На сегодняшний день в республике разрабатываются Правила содержания домашних животных, предусматривающие ответственность владельцев животных за ущерб, который животное может нанести, а также за нарушение тишины и выгул не в специально отведенных местах», – рассказал Роман Габдрахманов.

Также в Правилах прописаны нормы, по которым будет рассчитываться максимально допустимое количество домашних животных в квартире. Кроме того, согласно законопроекту, владельцы животных, выбрасывающие питомцев на улицу, будут нести ответственность за свой поступок.

ГОРОЖАН ОБУЧАТ ПРАВИЛЬНОМУ ОБРАЩЕНИЮ С ЖИВОТНЫМИ

Программа «Формирование культуры ответственного обращения с животными в УР» предусматривает также проведение мероприятий, направленных на повышение информированности людей по этой теме.

Так, в этом году Главное управление ветеринарии, молодежный центр и ИжГСХА провели в приюте для животных Весеннюю неделю добра: собирали корма для животных и организовывали мероприятия для популяризации движения волонтеров. А чтобы в раннем возрасте сформировать правильное отношение к животным, в школах города проводятся классными часы, на которых детям рассказывают про ответственное отношение к четвероногим друзьям.

В школах детям объясняют, как правильно относиться к животным Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

«Важным шагом стала разработка программы дополнительного образования “Школа владельца животного”. Она включает в себя теоретические и практические блоки и рассчитана на 16 часов обучения. Прежде всего, эта программа помогает сформировать правильное отношение владельца к животному, а также оценить свои возможности, быть готовым нести ответственность», – объяснил глава ветуправления.

Важно отметить, что пройти обучение в «Школе владельца животного» можно бесплатно.