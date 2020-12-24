В Ижевске уже выбрали место для строительства приюта для бездомных животных. Об этом в прямом эфире радио «Комсомольская правда — Ижевск» (107.6 FM, 12+) рассказал глава города Олег Бекмеметьев.Приют откроют в деревне Смирново в отдалении от жилых домов. Он появится уже к 2022 году. Сейчас уже есть техническое задание для разработки проектно-сметной документации. В приюте смогут разместить 700 бездомных кошек и собак столицы Удмуртии.Ранее сообщалось, что в для строительства муниципального приюта рассматривали несколько площадок. Предполагалось, что животных будут отлавливать, стерилизовать, прививать и отпускать на волю, если есть такая возможность. Напомним, это связано с новыми правилами отлова бездомных собак.Полностью прослушать эфир можно по ссылке.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Бездомные животные в Ижевске: кто и как занимается отловом уличных собак?Новый приют для бездомных животных может появиться в заброшенном здании под Ижевском