Участники проекта «Детский инклюзивный пресс-центр» в Ижевске рассказали о своих впечатлениях

7 июля в Ижевске завершился проект «Детский инклюзивный пресс-центр» Фото: Амир Закиров

7 июля в столице Удмуртии завершился проект «Детский инклюзивный пресс-центр». В рамках проекта дети разного возраста с особенностями здоровья постигали основные принципы журналистики и создавали самый разный медиаконтент.

Организаторы - АНО «Источник», Centre digital & media, Союз всероссийских и ведущих организаций инвалидов «АбиАрт» и Ассоциация родителей детей-инвалидов Удмуртии - поставили перед участниками задачу самостоятельно подготовить и провести две онлайн-трансляции. Ребят разделили на две команды – у каждой была своя тема и функции.

Так, одна из трансляций была посвящена четырем домашним крысам, живущим в клетке прямо в кабинете единой редакции Centre digital & media.

Онлайн-трансляция про крысок, живущих в редакции Centre digital & media, прошла прекрасно Фото: Амир Закиров

Онлайн-трансляция про крысок, живущих в редакции Centre digital & media, прошла прекрасно Фото: Амир Закиров

Онлайн-трансляция про крысок, живущих в редакции Centre digital & media, прошла прекрасно Фото: Амир Закиров

«Здесь пахнет шоколадкой! У вас очень теплая и комфортная атмосфера и добрые сотрудники!» – с порога заявила 15-летняя Диана Аверкиева, которая ощущает окружающий мир с помощью звуков и запахов. Такое приветствие не могло не вызвать доброй улыбки у всех журналистов и редакторов, а 12-летняя Алина Городилова, которая как раз готовилась вести трансляцию, заметно успокоилась. Сотрудники редакции в мини-интервью рассказали о повадках и привычках маленьких питомцев – эфир прошел без сучка и задоринки.

«Вообще-то, животные – это не совсем моя тема, но опыт в проведении трансляции и общении с людьми мне очень пригодится в будущем. Я планирую вести свой блог, где буду рассказывать о знаменитых спортсменах Удмуртии. Мечтаю взять интервью у Алины Загитовой, Елизаветы Туктамышевой, Галины Кулаковой и моего тренера Андрея Кузнецова», – рассказала Алина.

По словам председателя совета Ассоциации родителей детей-инвалидов Удмуртии Елены Мухаметдиновой, благодаря проекту ребята увидели для себя новые возможности, которые помогут им найти своем место в жизни.

«Те профессии, которые раньше казались им недостижимыми, сегодня становятся доступными. Спасибо всем, кто помогал реализовывать этот проект», – добавила она.

Во второй трансляции, посвященной погоде на предстоящую неделю, ребята выступали в качестве журналистов, редакторов и даже сотрудника гидрометцентра. 12-летний Роман Рылов ранее уже имел опыт выступления перед подписчиками своего канала, поэтому чувствовал себя как рыба в воде.

«Мне очень понравилось брать интервью, а еще нас учили снимать видео. Мне это пригодится для работы в приложениях и на моем канале, где я выкладываю видеоролики. К примеру, в одном из них я рассказал про живущих у нас котят, и этот ролик набрал много просмотров», – рассказал Роман.

Со второй трансляцией юные журналисты также справились на ура Фото: Амир Закиров

Все дети отметили очень добрых и терпеливых преподавателей, делившихся с ними своим профессиональным опытом. В конце занятия организаторы подвели промежуточные итоги и похвалили каждого участника.

«Мы совершенно не были готовы к тому уровню любознательности, целеустремленности и креативности, какой вы нам показали. К примеру, ваши истории о знаменитых людях получились качественными – хоть сейчас выставляй их на сайт. Мы даже заново переписали обучающую программу для вас, значительно усложнив ее. Вы все – большие молодцы», – резюмировала главный редактор Centre digital & media Вероника Суворова.

После ее слов дети заметно притихли и погрустнели, а потом раздался голос растроганной Дианы Аверкиевой.

«Не хочу, чтобы это закончилось! Мне здесь очень хорошо! Я благодарна всем вокруг за этот проект, за то, что стала чувствовать себя увереннее, что появились новые цели и задачи. Очень жду новой встречи!», - сказала она.

Расставаться с ребятами никто не собирается – впереди у них Вторые международные детские инклюзивные творческие игры, которые пройдут в Ижевске с 22 по 24 августа. Свои работы на них представит каждый участник Инклюзивного пресс-центра. Всего в очном формате в Играх примут участие около 1000 детей, в заочном – около 2000. В этом году игры пройдут в 31 номинации по 8 видам искусства. В числе номинаций есть и журналистика.

Фото: Амир Закиров

В оставшееся до конкурса время дети под руководством наставников займутся «шлифовкой» своих работ. А во время проведения международных творческих игр ребята будут работать в пресс-центре, где будут освещаться все мероприятия конкурса.

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