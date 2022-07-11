Где сейчас певец из Ижевска Дима Пермяков, ставший популярным после «Голоса» и «Песен» на ТНТ

Дима Пермяков. Фото: Кристина Солдатова, vk.com/soldatova.kris

Продолжаем отслеживать судьбу жителей Удмуртии, которые некогда прославились и которых активно обсуждали раньше. Сегодня на очереди певец из Ижевска Дмитрий Пермяков. Его узнали после участия в проектах «Голос» (16+), «Новая звезда» (6+) и шоу «Песни» (16+). Рассказываем, как складывается его судьба.

РОДИТЕЛИ ПЛОХО СЛЫШАТ

Дима родился 1 февраля 1996 года в Ижевске. До 9-го класса учился в школе № 49, потом доучивался в 90-й.

Музыкой Дима увлекался всегда. Его родители – инвалиды по слуху. Мама работала сурдоартистом. Может быть, поэтому она решила отдать сына в музыкальную школу – за что он благодарен до сих пор. Мальчика взяли, но через некоторое время он решил постигать основы музыки сам.

«Тут мне 5, и я уже был увлечен музыкой». Фото: vk.com/prmkov

Дмитрий учился в УдГУ на факультете международной лингвистики. В 2015 году он становится обладателем «Золотого голоса УдГУ».

Через полгода юноша перевелся в Московский гуманитарный университет на факультет телерадиожурналистики и переехал жить в Москву. Потом была Государственная консерватория и актерский факультет легендарного ВГИКа.

Маленький Дима с мамой и папой. Фото: vk.com/prmkov

«МУЗЫКА – ДЕЛО ЖИЗНИ»

Дмитрий с детства смотрел различные музыкальные клипы и передачи, пел сам. С 10-го класса он начал писать музыку, стихи, сводил все и записывал. Он сам освоил игру на фортепиано, гитаре, ударных.

Дмитрий умеет играть на фортепиано, гитаре, ударных. Фото: vk.com/permyakovofficial

«Музыка воспитала таким, какой я есть. Помню, что во дворе ребята гоняли мяч, а я не мог выйти, занимался фортепиано, на подсознании идя к своей мечте. Как же долго я шел к тому, что имею сейчас, и как же долго еще идти до того, о чем мечтается, но ведь любовь к делу моей жизни невероятна, поэтому я буду идти всегда только вперед!» – говорит Дима.

Осенью 2015 года, в 19 лет, он впервые штурмует российский песенный конкурс «Голос» на Первом канале. На слепых прослушиваниях Дмитрий пел «Поговори со мною, мама» Валентины Толкуновой. Но никто из членов жюри тогда к нему не повернулся.

В том же году он прошел кастинг на телепроект «Новая звезда» на телеканале «Звезда». Правда, и тут Дима не отличился. Только певица Зара похвалила голос конкурсанта.

В 2019 году Дима участвовал в шоу «Песни» на ТНТ, где музыкантам можно исполнять авторскую музыку. Пермякова назвали главной интригой проекта и одним из фаворитов шоу.

Дима участвовал в шоу «Песни» на ТНТ. Фото: vk.com/prmkov

«Красавчик», – именно так охарактеризовал выступление экс-ижевчанина музыкант Баста на отборочном этапе.

Примерно тогда же он вместе с другом и композитором, музыкальным продюсером Антоном Моревым создал композиторскую студию «Схема», продавая свои песни известным исполнителям.

ПОСВЯТИЛ ПЕСНЮ КЛАВЕ КОКЕ

Дмитрий не женат и не афиширует, есть ли у него вторая половинка. Зато активно рассказывает о своем творчестве в соцсетях.

Совместный трек с Митей Фоминым. Фото: vk.com/permyakovofficial

Похоже, пока в его жизни главное – это музыка. Он выступает в клубах и на различных площадках Москвы, Санкт-Петербурга и других городов России, поет на Дне города в Ижевске, записывает совместные треки с молодыми и уже известными музыкантами, например «Спаси меня» совместно с Митей Фоминым, «Зима» с Натальей Подольской, «Давай с тобой напьемся» с Анной Седоковой.

Также у Димы есть композиция «Клава», посвященная популярной певице Клаве Коке.

«Познакомились на днюхе

У Ани Седоковой

Ну че как мои песни

Да так, ниче такого

Все торчат от Клавы К*ки

Не от Димы Пермякова

Я смотрю на нее

И че-то так кайфово

У меня срывает кокон

Когда вижу Клаву Коку».

«Дима посвятил мне трек, и он реально классный!» – сообщила Клава своим подписчикам в социальных сетях.

Дима Пермяков с Клавой Кокой (слева). Фото: vk.com/permyakovofficial

В 2020-м он записывает альбом «Тупо добро», а в 2022 году презентует новый альбом «Фиолетовый». Это не все альбомы Дмитрия: самые первые он удалил, объяснив тем, что начал писать свою музыкальную биографию с чистого листа.

«Я всегда хотел заниматься музыкой и мечтал о том, чтобы мои песни слушали миллионы. Я собираю вас по крупинкам и очень надеюсь, что мы с вами вместе будем идти и дойдем до того Олимпа, в котором мы станем еще бОльшей семьей», – написал Дмитрий у себя на страничке «ВКонтакте».

Дмитрий Пермяков родился и вырос в Ижевске. Фото: vk.com/permyakovofficial

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