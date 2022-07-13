Последние новости Ижевска на утро 13 июля: 200 домов без горячей воды, проверка случаев утопления и спасение младенца

Отличной вам среды, ижевчане! Фото: Анастасия МАЛЫШЕВА

Доброе утро! 13 июля будет все жарко, синоптики прогнозируют +31 градус. По республике возможны грозы и сильный ветер до 17 м\с. А сейчас о главных новостях.

ЕЩЕ 200 ДОМОВ ОСТАНУТСЯ БЕЗ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ

Горячей воды не будет в 200 домах Фото: Амир Закиров

В Ижевске начался 17-й этап гидравлических испытаний теплосетей, а сегодня стартует и 18-й этап. 200 домов в микрорайонах Старого аэропорта, на улицах Ухтомского и Курортной, а также в центральной части города временно останутся без горячей воды. Подробнее в нашем материале.

СК ПРОВОДИТ ПРОВЕРКИ ПО ФАКТАМ УТОПЛЕНИЯ ДВУХ МЕСТНЫХ ЖИТЕЛЕЙ

В Кизнерском и Сарапульском районах Удмуртии выясняются обстоятельства гибели двух местных жителей, чьи тела обнаружили в реках 11 июля. Подробнее о происшествиях здесь.

В САРАПУЛЕ ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ ЗАДЕРЖАЛИ ПОХИТИТЕЛЯ НОУТБУКОВ

Фото: пресс-служба УМВД России по Удмуртии

В Сарапуле задержали жителя поселка Кез, подозреваемого в краже ноутбука стоимостью 77 тысяч рублей с витрины одного из магазинов цифровой техники. Подробности здесь.

РЕКОНСТРУКЦИЯ ДОРОГИ «КИЯСОВО — ЕРМОЛАЕВО — МУШАК»

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Ход работ проверил Глава Удмуртии. Подготавливать участок к реконструкции начали еще зимой – проводилась забивка свай под фундамент водопропускного сооружения. Сейчас объект готов на 40%. Подробнее о том, что уже сделано, здесь.

МОСТ ЧЕРЕЗ ИГЕРМАНКУ В ИЖЕВСКЕ ЗАКРОЮТ НА РЕМОНТ

Фото: пресс-служба администрации Ижевска

В Ижевске с 8:00 13 июля до 20:00 14 июля будут ремонтировать аварийный мост через реку Игерманку, находящийся на автодороге от 9 км Якшур-Бодьинского тракта вдоль СНТ «Березка» до мкрн «Новый Игерман». Подробности здесь.

ВРАЧИ СПАСЛИ НОВОРОЖДЕННОГО С РЕДКОЙ ПАТОЛОГИЕЙ

Фото: пресс-служба минздрава УР

В Удмуртии хирурги Республиканской детской клинической больницы спасли новорожденного ребенка, который из-за редкой патологии желудочно-кишечного тракта не мог питаться самостоятельно. Подробнее на нашем сайте.

УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА «ДЕТСКИЙ ИНКЛЮЗИВНЫЙ ПРЕСС-ЦЕНТР» РАССКАЗАЛИ О СВОИХ ВПЕЧАТЛЕНИЯХ

Дети сами провели трансляции Фото: Амир Закиров

7 июля в столице Удмуртии завершился проект «Детский инклюзивный пресс-центр». В рамках проекта дети разного возраста с особенностями здоровья постигали основные принципы журналистики и создавали самый разный медиаконтент. Подробнее здесь.

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