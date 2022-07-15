Последние новости Ижевска на утро 15 июля 2022 года: недостроенному корпусу ИжГСХА найдут новое применение, в селе под Ижевском загорелся магазин

46-летней пациентке удалили запущенную миому матки весом более 11 кг. Фото: пресс-служба МЗ УР

В столице Удмуртии 46-летней пациентке удалили запущенную миому матки весом более 11 кг и диаметром 31 см. Первым об этом об этой истории рассказал главный врач ГКБ №9 Роман Конев - на своей странице «ВКонтакте» он выложил фото опухоли, которая похожа на футбольный мяч. Операция длилась более 2 часов и прошла успешно, женщина идет на поправку.

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