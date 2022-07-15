Что было на месте торговых центров Ижевска до их открытия?

В 2010 году «Флагман» только строился Фото: Яндекс. Карты

Без торговых центров жителям Ижевска было бы довольно сложно представить свою повседневную жизнь. Магазины, фудкорты, кинотеатры – индустрия развлечений плотно вплелась в жизнь города. Многие уже забыли о том, что когда-то было на месте знаменитых торговых павильонов.

Что же там было? Давайте вспомним вместе.

Популярные ТЦ на карте Ижевска Фото: Яндекс. Карты

ТЦ «КИТ»

Восточный рынок, на части территории которого располагается сейчас ТЦ «Кит» (ул. Ленина, 138, Ижевск, Россия). Фото: ГКУ «Центр документации новейшей истории УР»

Всем жителям Ижевска известен Восточный рынок. Раньше его размер занимал куда большую площадь. Он являлся одним из основных центров торговли Ижевска. Сейчас же сам рынок стал меньше, и часть того места, что он занимал, отдана небольшим торговым павильонам. Самый крупный из них — ТЦ «Кит».

Момент стройки ТЦ «Кит». Фото: Яндекс.карты

«Когда я была маленькой, на место нынешнего «Кита» приезжал Луна-парк. Тогда он мне казался огромным — я каждый день просила маму сходить в это место на аттракционы. Именно там я впервые прокатилась на американских горках», — делится ижевчанка Анастасия.

ТРЦ «ТАЛИСМАН»

До 2010-го года район ТЦ «Талисман» (ул. Холмогорова, 11, Ижевск, Россия) занимали садоогородные участки. Сейчас их становится все меньше – на их месте стоят новые жилые дома. Фото: Скриншот с Яндекс Карт

Раньше место, на котором построен ТЦ «Талисман» занимали престижные огороды примерно по шесть соток, а также лог с бьющим родником. По словам местных жителей, туда часто ходили дети. Сейчас же это место - одно из главных центров развлекательной жизни жителей Металлурга.

ТРК «СИГМА»

Перекресток переулка Широкого и улицы Пушкинской ТЦ «Сигма» (Широкий пер., 53, Ижевск, Россия). Фото: Диля Ахмадишина

До ТЦ «Сигма», находящегося сейчас на перекрестке переулка Широкого и Пушкинской, долгое время располагался детский сад. А после - клуб «Бест», куда часто могли прибегать любопытные подростки и дети из соседней школы .

«Там стрелки проходили. Но когда я уже учился в вузе, клуб перестал работать», — рассказывает ижевчанин Игорь.

2010 год, ТЦ «Сигма». Совсем скоро здесь возведут новую точку притяжения горожан Фото: Яндекс. Карты

ТЦ «АВРОРА»

ТЦ «Аврора» на месте бывшего Подшипникового завода (Удмуртская ул., 304, Ижевск, Россия). Фото: iz-article.ru

На месте нынешнего ТЦ «Аврора» раньше находился Подшипниковый завод. Он был известен с 50-х годов прошлого века своим высококачественным производством деталей для таких заводов, как АвтоВАЗ, КамАз, ГАЗ. Увы, в начале XXI-го века от старого предприятия осталось только здание, которое после ремонта открыло свои двери как торговый центр.

ТЦ «Аврора-Парк» почти не изменился за 12 лет Фото: Яндекс. Карты

А вот СЦ «Гвоздь» значительно вырос Фото: Яндекс. Карты

ТЦ «ФЛАГМАН» И «СТРОЙПОРТ»

Район «Редуктор» (ул. Кирова, 146А и Удмуртская ул., 255Б, Ижевск, Россия) в конце 80-х. Фото: iz-article.ru

ТЦ «Флагман» возвели с нуля. Но он был построен рядом с бывшим заводом «Редуктор». Часть старых цехов этого завода объединили и после ремонта ввели в эксплуатацию как ТЦ «Стройпорт». А с территории бывшего завода снесли старую трубу котельной.

Старая труба от котельной, которой больше нет. Фото: iz-article.ru

В 2010 году ТЦ «Флагман» только начали строить Фото: Яндекс. Карты

На месте ТЦ «Алые паруса» в 2010 году был автосалон Фото: Яндекс. Карты

ТРК «СТОЛИЦА»

Вид на место, где сейчас находится ТРК "Столица" (Автозаводская ул., 3А, Ижевск, Россия). Фото: /vk.com/kak_zhil_izhevsk

На месте ТРК «Столица» располагался пустырь вплоть до разворотных трамвайных путей. По словам местных жителей, этот пустырь часто использовали для игр и катаний на лыжах. А в нулевые был построен торговый центр.

ТРК «Столица» мало изменилась с 2010 года Фото: Яндекс. Карты

О каких торговых центрах нам рассказать еще?

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

63 года назад Фрол Козлов, глава Ижевска в годы ВОВ, оказался на обложке журнала Time

Грустно, что сносят: выпускники школы №61 в Ижевске поделились воспоминаниями о ней

Опечатанные двери и вырванные окна: как доживает свой век первая хрущевка Ижевска, которую расселят до конца 2022-го