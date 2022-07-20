Первые выпускники Ресурсного центра в Дебесах: куда дальше?

Фото: Сергей Суворов

В Ресурсном центре подготовки и повышения квалификации педагогов по шахматам Дебесского политехникума состоялся первый выпуск студентов, изучающих дисциплину «шахматы и методика преподавания шахмат в начальных классах». Рассказываем, в чем перспектива программы обучения и какие планы строят вчерашние студенты.

В 2022 году из Дебесского политехникума выпустились 27 молодых педагогов, которые способны привить детям интерес к шахматам. В течение двух лет Васильевым Сергеем, преподавателем дисциплины, дано более 100 теоретических и практических часов, написаны курсовые и дипломные работы, проведены открытые занятия, презентации, проведены практические занятия в школах.

Чему учат будущих преподавателей шахмат

Андрей Князев. Фото: Сергей Суворов

В общей сложности объем теоретических и практических занятий получился 104 часа – это без практических занятий в школе. У групп, которые будут обучаться три года, он будет составлять порядка 150 часов. Во время обучения будущие педагоги готовили различные презентации. Часть из них – три студента – в том числе защитили дипломные работы по шахматам.

Помимо обучения самой игре в шахматы, студентов знакомят с интернет-площадками, которые могут помочь в работе будущему педагогу. Это программы, используемые для онлайн-обучения, а также те, с помощью которых будущие специалисты смогут самостоятельно проводить турниры.

«На наших площадках проводится много республиканских и всероссийских соревнований, поэтому часть студентов каждый раз была задействована в качестве волонтеров, помощников, судей. Они видели, как это проводится, как организуется. Один из зачетов – именно организация судейства. Поэтому мы знакомили их с этой сферой в том числе. Я считаю, что они выпускаются специалистами, которые самостоятельно смогут уже и обучать малышей, и суметь элементарно небольшой турнир провести в группе, в классе или, может быть, в начальной школе. Пока мы видим такой уровень наших студентов», – поясняет руководитель Ресурсного центра в Дебесах Андрей Князев.

Предполагается, что выпускники будут заниматься обучением малышей, которые еще только знакомятся с шахматами. Это пока не тренеры, готовящие ребят к получению спортивных разрядов.

Экспериментальная программа для трех групп

По словам Андрея Князева, обучение началось одновременно в трех группах: в двух на втором курсе и еще в одной на третьем. Первые выпускники прошли программу за два года, все остальные группы будут обучаться в течение трех лет. Это касается и нового набора в этом учебном году. Преподаванию шахмат с сентября 2022 года будут обучаться будущие педагоги дополнительного образования и воспитатели дошкольных учреждений.

Программа каждого года будет иметь свои особенности. Например, студентам, которые пойдут работать в детские сады, необходимо будет применять при обучении малышей больше игровой метод и работать преимущественно с родителями. Кроме того, в Ресурсном центре будут анализировать работу первых выпускников и вносить изменения в программу.

«Мы всегда в поиске. Не получается так, что написал программу, и эта программа идеально прошла в течение всего года. Нет. Тем более мы сами учимся. Мы смотрим и, если что-то не получилось, корректируем с учетом тех минусов, которые мы заметили», – рассказывает руководитель Ресурсного центра.

Также Андрей Князев хотел бы поблагодарить за помощь в реализации данного проекта председателя подкомиссии ДЮК ФШР «Шахматное образование» кандидата педагогических наук Александра Костьева. Он курировал, помогал в открытии и реализации программ, проводил курсы повышения квалификации онлайн и офлайн, проводил семинары для педагогов и тренеров.

Обучение шахматам с нуля

В первой группе, которая выпустилась в этом году, на момент начала обучения лишь несколько студентов были знакомы с шахматами и знали, как ходят фигуры. Играть могли всего 2–3 человека. Поэтому начинали с азов – истории шахмат и презентации каждой фигуры, правил. Потом переходили к небольшим турнирам по отдельным фигурам и дошли до турниров между группами.

Яна Хохрякова. Фото: личный архив

Одной из тех, кто впервые столкнулся с шахматами лишь в колледже, была староста группы Яна Хохрякова. По словам выпускницы, учиться было сложно, но им повезло с преподавателем: все было понятно и интересно. Сейчас девушка собирается преподавать шахматы в школе, в группе продленного дня.

«Мне кажется, этот предмет в школе очень нужен, потому что, когда ребенок играет в шахматы, у него хорошо развиваются логика и мышление. Это тоже важный фактор в развитии детей. Но до обучения в колледже и знакомства с игрой я, если честно, об этом не задумывалась. Это понимаешь только тогда, когда начинаешь изучать шахматы», – рассказывает Яна.

Куда дальше?

Преподавать шахматы в учебных заведениях республики собирается примерно половина выпускников. Часть из них пока не спешат работать по специальности, а хотят получить высшее образование – к примеру, в УдГУ.

Вера Соколенко. Фото: личный архив

«Загорелась» шахматами во время обучения и Вера Соколенко. Сразу после окончания Дебесского политехникума она устроилась на работу учителем начальных классов в Увинскую школу № 2.

«Дадут ли мне вести шахматы, пока неизвестно, но я бы с радостью учила детей этой замечательной игре. Если бы я не закончила политехникум и мне выпала возможность преподавать шахматы, то я бы занималась с детьми, открывала бы для них мир шахмат. Данная программа значима, так как она направлена на организацию содержательного досуга учащихся, удовлетворение их потребностей, а самое главное – развитие мышления, логики, творчества», – делится девушка.

Ресурсный центр в Ижевске

Ресурсный центр в Дебесах – один из двух в Удмуртии. Еще один был открыт в 2020 году в Ижевске на базе Спортивной школы по шахматам им. С.Ф. Ощепкова. В столице Удмуртии занимаются подготовкой и повышением квалификации преподавателей шахмат в школах. В отличие от Центра в Дебесах, где учатся преимущественно педагоги из северной части республики, в Ижевске обучаются специалисты из южных и центральных районов Удмуртии. Кроме того, в оба центра приезжают педагоги из других регионов России.