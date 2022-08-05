Выпуск электрокаров и меры поддержки работников: итоги приезда президента «АвтоВАЗа» Максима Соколова на Ижевский автозавод

4 августа в Ижевске собрали последнюю Lada Vesta. Фото: Вероника Суворова

«Быть или не быть?» - такой вопрос в последние несколько недель задавали не только работники Ижевского автозавода, но и большинство жителей столицы Удмуртии после появившейся информации о сворачивании выпуска автомобилей Lada Vesta в Ижевске. И, наконец, полная конкретика: 4 августа с рабочим визитом побывал президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов. Он побывал на заводе, встретился с главой региона Александром Бречаловым и представителями профсоюза одного из значимых для Удмуртии предприятия. Об итогах визита – в материале «Комсомолки».

НА ИЖАВТО БУДУТ ВЫПУСКАТЬ ЭЛЕКТРОКАРЫ

Одно из главных решений этой поездки – завод «Лада Ижевск» после переноса выпуска Lada Vesta в Тольятти будет продолжать работать. На заводе продолжат выпускать компоненты для Lada Vesta, штампованные и пластиковые изделия.

На Ижевском автозаводе свернуто производство автомобилей Lada Vesta. Теперь машины будут выпускать в Тольятти. Фото: Вероника Суворова

Кроме этого, на автозаводе планируют начать производство электрической версии Lada Largus.

«Завод «Лада Ижевск» важен для «АвтоВАЗа», предприятие продолжит работать и развиваться. Более того, здесь будет организован выпуск инновационного продукта – электрической версии LADA e-Largus, которую мы сегодня презентовали. В текущей ситуации санкционного давления и нарастающего количества переменных мы принимаем исчерпывающие меры по сохранению занятости на нашем предприятии в Ижевске и всесторонней поддержке его работников», - сообщил Максим Соколов во время визита на предприятие.

Это последние две Vesta, выпущенные в Ижевске. Фото: Вероника Суворова

Электрическая Lada e-Largus – это востребованный автомобиль как среди покупателей, так и среди коммерческих компаний.

«Мы предлагаем вам инновационный новый проект, который станет новой эпохой развития Ижевского автомобильного завода. Возможна определенная доработка с точки зрения сборки. Линия сварки также будет модернизирована, это позволит нам проводить сварку элементов кузова и покраску на ижевском заводе. Таким образом, в будущем планируется, что это будет полный цикл создания автомобиля уже на действующих компонентах», - подчеркнул Олег Груненков, директор по продуктам и программам «АвтоВАЗа».

Предполагается, что первый ижевские электрокары появятся уже в 2023 году. Автомобили выполнят в пяти- и семидверном вариантах. Также будет выпущен коммерческий фургон грузоподъемностью до 800 кг.

На заводе «Лада Ижевск» планируют выпускать производство электрической версии Lada Largus. Фото: пресс-служба правительства Удмуртии

Глава Удмуртии Александр Бречалов напомнил, что владельцы электрокаров, зарегистрированных с января прошлого года, освобождены от уплаты транспортного налога. Это хороший фундамент для развития электротранспорта в регионе.

«Мы ведем работу по расширению сети зарядной инфраструктуры для электротранспорта – сегодня в республике порядка 10 зарядных станций. В конце прошлого года администрация Ижевска договорились с филиалом «Россетей» о строительстве в городе в 2023 году еще трех новых электрозаправок. В конце августа один из будущих резидентов технопарка «ИКСЭл-Сарапул» начнет производить зарядные станции для электромобилей», - заметил Бречалов.

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ РАБОТНИКАМ «ЛАДА ИЖЕВСК»

На Ижевском автозаводе сейчас работают порядка 3 тысяч работников. После закрытия производства Lada Vesta часть из них будут уволены. Другая часть останутся работать на производстве штампованных и пластиковых изделий, в сервисных технологических и ИТ-службах.

«В дальнейшем будет зависеть от развития рынка электромобилей в стране, от спроса. Если конвейер будет запущен в полном объеме, то и количество занятых на этой площадке будет расти. В текущей ситуации санкционного давления и нарастающего количества переменных мы принимаем исчерпывающие меры по сохранению занятости на нашем предприятии в Ижевске и всесторонней поддержке его работников», - отметил президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов.

Глава Удмуртии Александр Бречалов и президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов. Фото: пресс-служба правительства Удмуртии

Пока производство перезапускают, завод будет находиться в режиме простоя. Во время встречи с Александром Бречаловым и Максимом Соколовым, представители профсоюзов выразили беспокойство по этому поводу.

«Запуск новых моделей – это плюс. Но сейчас работники сталкиваются с проблемами. Люди переходят на другие предприятия, где после 50-ти лет не устраивают. Такие случаи уже были. А в других местах, куда переходят, платят серые зарплаты», – обозначил проблемы Григорий Черных, председатель республиканской организации профсоюзов Роспрофпром.

Глава Удмуртии подчеркнул, что каждому сотруднику окажут меры поддержки.

«Ни один сотрудник – сокращенный или оказавшийся в какой-то другой ситуации - не останется наедине со своими проблемами. <...> У нас есть рабочая группа. Если возникают проблемы, вы сообщаете в эту комиссию. Вплоть до того, что я лично буду «мозговать» с коллегами. По трудоустройству, по переобучению, давайте все ваши инициативы, предложения», – прокомментировал глава региона.

Общаясь с представителями профсоюза предприятия, Александр Бречалов также напомнил о предпринимаемых мерах по трудоустройству и социальной адаптации работников «Лада Ижевск».

«В Республиканском центре занятости за предприятием закреплены кураторы, для более чем 1,5 тысяч работников организованы временные работы. Кроме того, 130 человек уже переведены на другие предприятия республики. По желанию работники смогут бесплатно получить дополнительное образование. Так, в сентябре 61 человек начнет обучение и переобучение. Ни один сотрудник не останется наедине со своими проблемами. Все вместе мы должны их поддержать!» - отметил глава региона.

Устройство Lada e-Largus. Фото: Вероника Суворова

Так, сотрудникам, которые перейдут на другие предприятия, выплатят пять средних заработных плат или 12 МРОТ. Они пройдут переобучение за счет компании.

Те, кто решил уволиться, выплатят от пяти до семи средних заработных плат (в зависимости от стажа работы в компании).

Кроме этого, работникам предпенсионного возраста, которые решат выйти на досрочную пенсию, произведут единовременную выплату в размере семи средних зарплат.

Оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком продлят до конца 2023 года или до достижения ребенком четырех лет.

Кроме этого, на встрече с представителями профсоюзов Александр Бречалов заявил, что в ближайшие 10 дней будет составлена дорожная карта.

«В карте будет четко прописан предварительный план, когда, что и в каком объеме будет производиться на заводе, чтобы эту информацию мы могли донести до людей! Площадка будет не просто жить, она будет развиваться. Это абсолютно искреннее мое понимание. Мне эта история больше нравится, чем другие варианты, которые рассматриваются», - сказал глава и подчеркнул, что после запуска полноценного производства электрической Lada Largus завод вновь объявит набор кадров.

СПЕЦИАЛИСТЫ ОБ ЭЛЕКТРОКАРЕ

Максим Кадаков, главред журнала «За рулем», накануне, 4 августа, также побывал в столице Удмуртии на презентации нового электрокара и чуть подробнее рассказал у себя в соцсетях о новинке Ижевского автозавода.

Как электрокар выглядит внутри. Фото: Вероника Суворова

«В электрическом универсале e-Largus батареи размещены в ногах задних пассажиров, в центральном тоннеле и под капотом. Машину приводит один электромотор с простым редуктором и собственной системой охлаждения. Запас хода на одной зарядке будет варьироваться в зависимости от версии: от 250 до 350-400 км. Привод – на передние колеса», - сообщил Максим Кадаков.

По его словам, все прочие достоинства Largusа будут сохранены.

«Высокая грузоподъемность, клиренс, вместимость – поскольку все кузовные панели сохранены без изменений, что, кстати, существенно упростит внедрение в производство. Подвеска – та же. Единственное железное изменение: электрический усилитель (от Иксрея Кросс) вместо прежнего гидравлического. Показали прототип, электрифицированную платформу. Но это история не завтрашнего дня. Установочную партию электро-Ларгусов соберут в следующем году. Когда точно – неизвестно», - подчеркнул Кадаков.

И как электрокар выглядит снаружи. Фото: Вероника Суворова

Ижевский эксперт по электромобилям Андрей Орлов отмечает, что запуск подобных машин – хорошая новость.

«Производство электрических автомобилей – это очень хорошо. У нас столица автопроизводства в России и надо бы давно выпускать электрокары. Но, честно говоря, не верилось, что это дойдет до строительства инфраструктуры. Сейчас, видимо, ситуация подтолкнула», – заявил Андрей Орлов.

ДОМ КУЛЬТУРЫ «МИР» БУДЕТ ДОСТУПЕН ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ

И еще одно решение. Дом культуры «Мир» будет доступен всем жителям Устиновского района Ижевска. Сейчас он находится в собственности предприятия «Лада Ижевск» и не используется.

Глава Удмуртии Александр Бречалов договорился об этом с президентом «АвтоВАЗа» Максимом Соколовым.

Договоренности по дому культуры «Мир» достигнуты! Фото: пресс-служба правительства Удмуртии

«Инициатива использовать ДК исходит от самих жителей района, и мы ее полностью поддерживаем. С руководством предприятия мы сделаем запрос, что именно люди хотят видеть на этой площадке: кружки для детей, какие-то семейные мероприятия. Затем согласуем этот проект и начнем активно создавать здесь удобное и полезное для жителей пространство. Устиновский район в целом быстро растет: 17 августа мы начнем работы по благоустройству парка «Тишино». Еще одна дополнительная точка притяжения в виде дома культуры станет отличной возможностью для дальнейшего развития территории», - так прокомментировал это решение Александр Бречалов.

ДЛЯ СПРАВКИ

Автозавод в Ижевске появился в 1965 году. С конвейера сходили автомобили «Москвич-408», «Москвич-412», «Иж-Комби», Иж-2126 «Орбита», автомобили-фургоны Иж-2715, ВАЗ-2104.

В 1999 году группа компаний «СОК», ставшая акционером завода, провела модернизацию производства – здесь начали выпускать KIA Spectra и KIA Sorento.

В 2009 году предприятие находилось в предбанкротном состоянии, производство было остановлено. Позже предприятие стало частью группы АвтоВАЗ. В 2012 году началось производство Lada Granta, которую позже перенесли на площадку в Тольятти.

В 2015 году в Ижевске начали собирать Lada Vesta, чуть позже – Lada Vesta SW, Lada Vesta SW Cross и Lada Vesta Cross.