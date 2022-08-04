Президент «АвтоВАЗа» Соколов: «LADA Ижевск» продолжит работу»

Производство автомобилей семейства LADA Vesta перенесут в Тольятти. Фото: Вероника Суворова

Сегодня, 4 июля, в столицу Удмуртии с визитом прибыл президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов. Как сообщает пресс-служба компании, в ходе встречи с главой республики Александром Бречаловым, которая прошла на территории Ижевского автозавода, он объявил о решениях по изменению индустриальной политики и использованию производственных площадок в Тольятти и Ижевске.

В частности, Совет директоров компании утвердил решение по переносу производства автомобилей семейства LADA Vesta на площадку в Тольятти – на линию B0 производительностью до 60 автомобилей в час. Отмечается, что производительности ижевской площадки (до 32 автомобилей в час) не хватит для удовлетворения спроса на рынке. Запуск производства «Весты» в Тольятти запланирован на начало весны 2023 года.

Вместе с тем подчеркивается, что завод в Ижевске продолжит развиваться. Здесь будут собирать принципиально новую электрическую версию LADA e-Largus. С проектом электрокара, детали которого объявят дополнительно, уже ознакомился лидер Первичной профсоюзной организации Ижевского автозавода Виктор Назаров.

Кроме того, на предприятии продолжат выпускать комплектующие для «Весты» (штамповочное производство, производство пластика и др.). Также будут сохранены сервисные и обеспечивающие функции.

«Завод «ЛАДА-Ижевск» важен для АВТОВАЗа, предприятие продолжит работать и развиваться. Более того, здесь будет организован выпуск инновационного продукта – электрической версии LADA e-Largus, которую мы сегодня презентовали. В текущей ситуации санкционного давления и нарастающего количества переменных мы принимаем исчерпывающие меры по сохранению занятости на нашем предприятии в Ижевске и всесторонней поддержке его работников», - подчеркнул Максим Соколов.

Фото: Вероника Суворова

Александр Бречалов рассказал о мерах по трудоустройству и социальной адаптации работников предприятия, имеющих риск высвобождения.

«В Республиканском центре занятости за предприятием закреплены кураторы, для более чем 1500 работников организованы временные работы. Кроме того, 130 человек уже переведены на другие предприятия республики. По желанию работники смогут бесплатно получить дополнительное образование. Так, в сентябре 61 человек начнет обучение и переобучение», - заявил руководитель региона.

Глава Удмуртии добавил, что фундамент для развития электротранспорта в регионе заложен. Так, владельцы электрокаров, зарегистрированных с января прошлого года, освобождены от уплаты транспортного налога.

«Сейчас ведем работу по расширению сети зарядной инфраструктуры для электротранспорта – сегодня в республике порядка 10 зарядных станций. В конце прошлого года администрация Ижевска договорились с филиалом «Россетей» о строительстве в городе в 2023 году еще трех новых электрозаправок. В конце августа один из будущих резидентов технопарка «ИКСЭл-Сарапул» начнет производить зарядные станции для электромобилей» - сообщил он.

Завод находится в режиме простоя из-за нехватки ряда импортных комплектующих. Фото: Вероника Суворова

Напомним, в начале марта автозавод в Ижевске приостановил сборку машин из-за нехватки электронных компонентов. Часть сотрудников перевели в режим простоя.

Ранее «АвтоВАЗ» анонсировал меры поддержки работников завода. Так, предприятие предлагает сотрудникам, которые добровольно решили уволиться, выплаты от пяти до семи заработных плат или 12 МРОТ. Также им будут помогать при последующем трудоустройстве.

Компания подчеркивает, что массовых сокращений на предприятии не будет. Введены дополнительные меры поддержки для обеспечения занятости и максимально возможной загрузки персонала на ижевской площадке.

В частности, на заводе планируют переобучать персонал, развивать штамповочное и пластиковое производства для локализации импортируемых компонентов, создать индустриальный парк с привлечением резидентов-производителей неавтомобильной продукции для создания рабочих мест, а также реализовать проект по выпуску нового автомобиля.

Ранее сообщалось, что закрывать производственную площадку в Ижевске не будут. В ближайшие два месяца «АвтоВАЗ» примет решение о загрузке ее мощностей.

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