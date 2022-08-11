Почему в водоемах Удмуртии стали часто тонуть люди?

Жаркое лето вынудило многих жителей Удмуртии спасаться у водоемов Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жарким летом прошлого, 2021-го года в Удмуртии утонули 50 человек – такие данные предоставила пресс-служба ГУ МЧС по региону. В этом году жары было меньше и пришла она позже, однако по состоянию на 9 августа в республике было уже 28 погибших в купальный сезон, что также немало.

Мы решили проанализировать печальную статистику за 10 минувших лет и узнать, что же все-таки влияет на ежегодное число утонувших.

ВИНОВАТА ЛИ ЖАРА?

Очевидной причиной была бы жаркая сухая погода: безусловно, чем выше температура воздуха, тем больше людей решаются освежиться в воде, в том числе и те, кто плавает не очень хорошо. График действительно показывает много совпадений. Например, в жаркие 2012–2013 гг. за лето тонуло порядка 70 человек, вместе с тем в холодный 2019-й утонули только 30 жителей Удмуртии.

Однако из системы выбивается 2016 год, ставший самым жарким за десятилетие.

Температура по данным сервиса «Погода и климат»; количество алкоголя с 2012 по 2015 г. по Королеву С. В., с 2016 г. – по данным Удмуртстата; количество утонувших по данным МЧС Удмуртии (в 2022 году по состоянию на 9 августа) Фото: Архив КП

НЕ ОБОШЛОСЬ БЕЗ АЛКОГОЛЯ

Дело в том, что жара действует не в одиночку. Трезвый человек вряд ли полезет купаться в сомнительном месте, если он не умеет плавать, даже в самую сильную жару. А вот пьяный – запросто. На графике хорошо видно, что с 2012 по 2017 год происходило снижение потребления алкоголя на душу населения в Удмуртии. Количество утонувших во время пляжного сезона также все это время снижалось. Но стоило потреблению алкоголя возрасти, как возросло и число смертей на воде. Исключением стали разве что тот самый 2019 год из-за холодного лета и год 2020-й – вероятно, из-за локдауна.

В 2021 году, по данным Удмуртстата, потребление алкоголя также было значительным, а лето – очень жарким. Возможно, если бы не пандемия, то количество утонувших могло даже превысить имеющиеся 50 жертв.

Аналогичная ситуация и в текущем году.

«Основная причина гибели взрослого населения – купание в состоянии алкогольного опьянения в несанкционированных местах и несоблюдение мер безопасности, – подтвердил и. о. начальника Главного управления МЧС по Удмуртии Сергей Пряженцев, говоря о лете 2022-го. – Причиной гибели детей является отсутствие контроля со стороны взрослых». В МЧС подчеркнули, что наибольшее количество происшествий произошло на мелких водоемах в сельской местности.

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