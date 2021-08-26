Почти 10 млрд рублей за полгода: жители Удмуртии стали больше тратиться на алкоголь

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С начала 2021 года жители Удмуртии закупили алкоголя на 9,7 млрд рублей. Как сообщает Удмуртстат, это на 3,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года (9,4 млрд рублей). Впрочем, если считать в сопоставимых ценах, то разрыв сократится до 1,4%.

В среднем каждый житель Удмуртии (включая непьющих и младенцев) тратит на спиртное 1 088 рублей (для сравнения, на мясо тратится в среднем 1 039 рублей).

Покупают в основном пиво и пивные напитки - всего продано 4 527 тысяч декалитров. Также в Удмуртии продали 596 тысяч декалитров водки, 221 тысячу декалитров вина и 51 тысячу декалитров коньяка.

Напомним, Удмуртия – одна из худших в рейтинге употребления наркотиков и алкоголя.

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