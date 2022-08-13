Пруд под Ижевском обмелел после спуска воды

Пруд в Пирогово похож на Аравийскую пустыню.
Фото: Мария Бакланова
В деревне Пирогово после спуска воды обмелел пруд. Его спустили из-за ремонта гидротехнического сооружения. Жители сравнивают его с Аравийской пустыней, долиной смерти, Аральским морем… «Комсомолка» собрала для вас фотографии, как выглядит водоем сейчас.
Здесь можно найти ракушки и водоросли
Фото: Мария Бакланова
На первый взгляд поверхность бывшего пруда кажется ровной. Я иду по сухой земле, даже каблуки не оставляют отпечатков. Трава расти перестала – хоть спортивную площадку строй. Однако первое впечатление оказалось обманчивым. Один неверный шаг – и я проваливаюсь в ил и начинаю утопать. Слезает обувь. Становится страшно, но к счастью, на помощь приходит фотограф.
Поверхность непредсказуема – гулять здесь не стоит
Фото: Мария Бакланова
Корреспондент «Комсомолки» очищает босоножки
Фото: Мария Бакланова
Зато какие красивые кадры получаются!
Фото: Мария Бакланова
От спуска воды пострадали животные. Местные жители рассказывают, как находили огромных карпов и щук. Например, прохожий Денис рассказал, как при нем лоставали рыбу весом в 20 кг. Она заняла практически весь багажник. А Ольга поделилась, что видела, как прямо руками доставали огромных карпов.
Эту рыбу вытаскивали голыми руками. Фото: жительница Ольга
Добыча из Пироговского пруда. Фото: житель Денис
Рыбу сейчас поймать несложно
Фото: Мария Бакланова
Вороны тоже находят добычу
Фото: Мария Бакланова
Рыбаки не оставляют надежды выловить все, что тут осталось. Местный житель Георгий рекомендует «охотиться» за плотиной: рыба поднимается к ней в сторону Пироговки и остается на мели. Пока она разворачивается, можно поймать добычу. Сейчас от пруда осталось только несколько обмелевших ручьев. Когда все придет в норму - неизвестно.
Виды похожи на пейзажи дальних стран
Фото: Мария Бакланова
Радует, что практически нет мусора
Фото: Мария Бакланова
Под плотиной еще можно найти сохранившееся русло Пироговки
Фото: Мария Бакланова
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