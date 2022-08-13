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Общество13 августа 2022 9:02

Пруд под Ижевском обмелел после спуска воды

Там ремонтируют гидротехническое сооружение
Евгения Рябкова
Пруд в Пирогово похож на Аравийскую пустыню.

Пруд в Пирогово похож на Аравийскую пустыню.

Фото: Мария Бакланова

В деревне Пирогово после спуска воды обмелел пруд. Его спустили из-за ремонта гидротехнического сооружения. Жители сравнивают его с Аравийской пустыней, долиной смерти, Аральским морем… «Комсомолка» собрала для вас фотографии, как выглядит водоем сейчас.

Здесь можно найти ракушки и водоросли

Здесь можно найти ракушки и водоросли

Фото: Мария Бакланова

На первый взгляд поверхность бывшего пруда кажется ровной. Я иду по сухой земле, даже каблуки не оставляют отпечатков. Трава расти перестала – хоть спортивную площадку строй. Однако первое впечатление оказалось обманчивым. Один неверный шаг – и я проваливаюсь в ил и начинаю утопать. Слезает обувь. Становится страшно, но к счастью, на помощь приходит фотограф.

Поверхность непредсказуема – гулять здесь не стоит

Поверхность непредсказуема – гулять здесь не стоит

Фото: Мария Бакланова

Корреспондент «Комсомолки» очищает босоножки

Корреспондент «Комсомолки» очищает босоножки

Фото: Мария Бакланова

Зато какие красивые кадры получаются!

Зато какие красивые кадры получаются!

Фото: Мария Бакланова

От спуска воды пострадали животные. Местные жители рассказывают, как находили огромных карпов и щук. Например, прохожий Денис рассказал, как при нем лоставали рыбу весом в 20 кг. Она заняла практически весь багажник. А Ольга поделилась, что видела, как прямо руками доставали огромных карпов.

Эту рыбу вытаскивали голыми руками. Фото: жительница Ольга

Эту рыбу вытаскивали голыми руками. Фото: жительница Ольга

Добыча из Пироговского пруда. Фото: житель Денис

Добыча из Пироговского пруда. Фото: житель Денис

Рыбу сейчас поймать несложно

Рыбу сейчас поймать несложно

Фото: Мария Бакланова

Вороны тоже находят добычу

Вороны тоже находят добычу

Фото: Мария Бакланова

Рыбаки не оставляют надежды выловить все, что тут осталось. Местный житель Георгий рекомендует «охотиться» за плотиной: рыба поднимается к ней в сторону Пироговки и остается на мели. Пока она разворачивается, можно поймать добычу. Сейчас от пруда осталось только несколько обмелевших ручьев. Когда все придет в норму - неизвестно.

Виды похожи на пейзажи дальних стран

Виды похожи на пейзажи дальних стран

Фото: Мария Бакланова

Радует, что практически нет мусора

Радует, что практически нет мусора

Фото: Мария Бакланова

Под плотиной еще можно найти сохранившееся русло Пироговки

Под плотиной еще можно найти сохранившееся русло Пироговки

Фото: Мария Бакланова

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