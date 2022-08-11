5 интересных кофеен Ижевска, где можно попробовать качественный кофе со льдом

Места, где можно насладиться холодным кофе в Ижевске. Фото: архив редакции
В Ижевске уже несколько дней стоит непривычная для августа жара. Люди ищут разные способы спасения от нее. В летнем меню городских кафе есть много прохладительных напитков: от лимонадов до молочных коктейлей. Но вот что насчет кофе?
Кофе – главный напиток, помогающий проснуться с утра и поддерживать тонус в течение дня. Его сложно приготовить одновременно вкусным и холодным. Мы выяснили, в каких заведениях Ижевска можно найти этот напиток в холодном виде.
Tasty Coffee
Tasty Coffee (Тести Кофе) – компания, которая специализируется на обжарке кофейного зерна и напитков. В своем летнем меню она решила пойти на небольшую хитрость и использовать не эспрессо, а кофейный концентрат своего производства. Компания утверждает, что это позволяет не потерять вкус кофе при приготовлении холодных напитков.
В латте «Пина-Колада» очень нежный вкус за счет кокосового молока и ананасового сиропа. Кофе хорошо оттеняет фруктовую кислинку и придает напитку контрастность.
Нежность, сладость и прохлада смешались в одном напитке. Фото: соцсети
Цена необычной вариации классического коктейля – около 200 рублей.
Lacritca
Lacritca (Лакрица) – место, где могут приготовить отличный фраппе на эспрессо.
Колотый лед, нежность сливок и ванильные нотки – классическое сочетание для сбалансированного летнего напитка. Некоторым может показаться, что кофе играет тут второстепенную роль. И это так. Классический фраппе на вкус ближе к молочному коктейлю, чем к кофе.
Цена напитка – примерно 170 рублей.
One Price Coffee
Кофейни с фиксированной ценой уже давно не редкость. Некоторые живут за счет классики, а кто-то стремится сделать нечто новое. Ребята из One Price Coffee (Уан Прайс Кофе) постарались и к этому лету подготовить фирменное меню, в котором ярким пятном выделяется эспрессо-тоник на основе «Швепса» и сиропа маракуйи.
Интересный вид и бодрящий, терпкий вкус. Фото: Дана Солнцева
Напиток необычный. Готовится только в холодном виде. В нем взрыв вкуса и терпкости. За счет горьковатых ноток цитруса в газировке кофе становится яркой доминантой, дающей заряд бодрости.
Цена бодрящего напитка объема 0,3 л – примерно 150 рублей.
«Пенка»
Сливочный напиток с нотками ягод имеет достаточно плотную и густую структуру и сбалансированный вкус за счет немного увеличенного количества эспрессо, плотной темпировки и нежных 10%-ных сливок с малиновым сиропом.
Цена за стакан 0,3 л – примерно 150 рублей.
Frank Coffee (Фрэнк Кофе)
В небольшом кафе достаточно обширный ассортимент меню, включая летние напитки.
Фраппучино с карамелью. Фото: соцсети
Особенно хорош фраппучино: эспрессо с карамельным топингом и молоком – одно из классических сочетаний. Популярность фраппе с карамелью принес Starbucks (Старбакс). Но, как правило, этот напиток готовят с перебором, делая его слишком сладким. Ребята из Frank Coffee (Френк Кофе) прислушались к клиентам и сделали известный напиток более сбалансированным, оставив сладость, но при этом добавив приятную крепость «Бразилии Моджианы» – зерна с цитрусовой ноткой.
Цена карамельного наслаждения объемом 0,3 л – около 200 рублей.
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