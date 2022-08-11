5 интересных кофеен Ижевска, где можно попробовать качественный кофе со льдом

Места, где можно насладиться холодным кофе в Ижевске. Фото: архив редакции

В Ижевске уже несколько дней стоит непривычная для августа жара. Люди ищут разные способы спасения от нее. В летнем меню городских кафе есть много прохладительных напитков: от лимонадов до молочных коктейлей. Но вот что насчет кофе?

Кофе – главный напиток, помогающий проснуться с утра и поддерживать тонус в течение дня. Его сложно приготовить одновременно вкусным и холодным. Мы выяснили, в каких заведениях Ижевска можно найти этот напиток в холодном виде.

Tasty Coffee

Tasty Coffee (Тести Кофе) – компания, которая специализируется на обжарке кофейного зерна и напитков. В своем летнем меню она решила пойти на небольшую хитрость и использовать не эспрессо, а кофейный концентрат своего производства. Компания утверждает, что это позволяет не потерять вкус кофе при приготовлении холодных напитков.

В латте «Пина-Колада» очень нежный вкус за счет кокосового молока и ананасового сиропа. Кофе хорошо оттеняет фруктовую кислинку и придает напитку контрастность.

Нежность, сладость и прохлада смешались в одном напитке. Фото: соцсети

Цена необычной вариации классического коктейля – около 200 рублей.

Lacritca

Lacritca (Лакрица) – место, где могут приготовить отличный фраппе на эспрессо.

Колотый лед, нежность сливок и ванильные нотки – классическое сочетание для сбалансированного летнего напитка. Некоторым может показаться, что кофе играет тут второстепенную роль. И это так. Классический фраппе на вкус ближе к молочному коктейлю, чем к кофе.

Цена напитка – примерно 170 рублей.

One Price Coffee

Кофейни с фиксированной ценой уже давно не редкость. Некоторые живут за счет классики, а кто-то стремится сделать нечто новое. Ребята из One Price Coffee (Уан Прайс Кофе) постарались и к этому лету подготовить фирменное меню, в котором ярким пятном выделяется эспрессо-тоник на основе «Швепса» и сиропа маракуйи.

Интересный вид и бодрящий, терпкий вкус. Фото: Дана Солнцева

Напиток необычный. Готовится только в холодном виде. В нем взрыв вкуса и терпкости. За счет горьковатых ноток цитруса в газировке кофе становится яркой доминантой, дающей заряд бодрости.

Цена бодрящего напитка объема 0,3 л – примерно 150 рублей.

«Пенка»

Сливочный напиток с нотками ягод имеет достаточно плотную и густую структуру и сбалансированный вкус за счет немного увеличенного количества эспрессо, плотной темпировки и нежных 10%-ных сливок с малиновым сиропом.

Цена за стакан 0,3 л – примерно 150 рублей.

Frank Coffee (Фрэнк Кофе)

В небольшом кафе достаточно обширный ассортимент меню, включая летние напитки.

Фраппучино с карамелью. Фото: соцсети

Особенно хорош фраппучино: эспрессо с карамельным топингом и молоком – одно из классических сочетаний. Популярность фраппе с карамелью принес Starbucks (Старбакс). Но, как правило, этот напиток готовят с перебором, делая его слишком сладким. Ребята из Frank Coffee (Френк Кофе) прислушались к клиентам и сделали известный напиток более сбалансированным, оставив сладость, но при этом добавив приятную крепость «Бразилии Моджианы» – зерна с цитрусовой ноткой.

Цена карамельного наслаждения объемом 0,3 л – около 200 рублей.

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