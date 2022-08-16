Ижевчанка спела на Центральной площади и прославилась в интернете

Видео с ее выступлениям набрало более 50 тысяч просмотров. Фото: скриншот видео

В социальной сети «ВКонтакте» стало популярным видео, как молодая девушка на Центральной площади Ижевска выступает перед толпой зрителей, исполняя хиты известных групп. Видео собрало множество восхищенных комментариев: «Спасибо огромное за прекрасное выступление. До слез»; «только ради этого приду на площадь»; «так хочется присоединиться и спеть дуэтом».

Выяснилось, что талантливую девушку зовут Полина Русских, и вокалом она занимается всю жизнь. «Комсомолка» отыскала певицу, внезапно ставшую популярной в интернете, и теперь рассказывает ее историю.

В творчестве с самого детства

Кто-то из комментаторов видео с Полиной предположил, что девушка так борется со стеснительностью и боязнью зрителей во время подготовки к большой сцене. Однако на самом деле, у нее уже есть опыт выступления на публике. Девушка выступает в ансамбле «Италмас» – академическом коллективе с 80-летней историей.

«Выступать на Центральной площади мне не страшно. Хотя в последний раз было волнительно, когда я увидела, что пришло столько народу. Но потом это ушло. Наверное, потому что у меня есть опыт за плечами», – делится Полина.

Полина профессиональная певица – она выступает в ансамбле «Италмас». Фото: предоставлено героиней

Причем, у нее действительно большой опыт. По словам артистки, поет она столько же, сколько себя помнит. Все детство она провела в концертных залах, за кулисами. Ее мама была артисткой балета, а папа – Иван Русских – имеет звание народного артиста Удмуртской республики.

«У меня творческая музыкальная семья. Я уже в школе начала выступать, участвовать в творческих конкурсах. У меня даже не было других вариантов, чтобы не связать свою жизнь с музыкой», – рассказывает девушка.

Не жалеет о выборе профессии

Ижевчанка сразу знала, куда будет поступать после школы. Она подавала документы в несколько именитых вузов России, среди которых была и знаменитая «Гнесинка». Однако попасть туда можно было, лишь имея среднее специальное образование. Поэтому Полина остановила свой выбор на не менее престижном Московском государственном институте культуры.

«Было непросто. Я плотно готовилась к экзаменам, но не все получалось. Мне было тяжелее, чем остальным поступающим абитуриентам: не было среднего образования, мне не хватало знаний», – вспоминает она.

У девушки диплом педагога по вокалу. Фото: предоставлено героиней

Поступить Полине удалось, да еще и на бюджет. Девушка успешно проучилась в вузе все четыре года. Однако ижевчанка скромничает и считает, что ей просто повезло. На деле, далеко не последнюю роль сыграли ее талант и трудолюбие.

После получения диплома Полина вернулась в Ижевск. Она хотела устроиться в местную филармонию. Девушка мечтала попасть в оркестр народных инструментов «Золотая мелодия» и стать там солисткой. Однако после прослушивания она получила предложение стать участницей ансамбля «Италмас». Артистка согласилась и не пожалела.

«Повезло, что эта профессия приносит мне огромное удовольствие. Это не только работа, но и любимое хобби», – признается она.

Полина не пожалела, что решила вернуться в Ижевск. Фото: предоставлено героиней

Успешная карьера могла ждать девушку и в Москве. Но она все же решила вернуться в столицу Удмуртии. А все из-за любви.

«Меня здесь ждал мой будущий муж. Я с самого начала знала, что вернусь», – поясняет Полина.

Полина с мужем начали встречаться еще до ее поступления в вуз – они вместе уже 11 лет. Им удалось выдержать испытание расстоянием и временем. Сейчас они счастливо женаты уже пять лет. А два года назад пара стала родителями – у них родился сын. Сейчас Полина еще в декрете, но уже с осени планирует выступать, с началом нового концертного сезона.

Со своим мужем ижевчанка вместе уже 11 лет. Фото: предоставлено героиней

А вот в телевизионных шоу она участвовать не желает – по крайней мере, в ближайшее время. Девушка признается, что такие проекты кажутся ей непривлекательными, потому что она знакома с их «изнанкой».

«Это не так просто, как казалось бы. В своем кругу, с коллегами, мы общаемся на эту тему, и я знаю про все подводные камни», – откровенно говорит ижевчанка.

Однако в одном масштабном проекте она все же принимает участие. 13 августа девушка выступала в восьмом полуфинале «Голоса Удмуртии».

«Я давно не испытывала эмоций от подобных мероприятий», – признается артистка.

Первые выступления на улице

«Я всегда получала огромное удовольствие от уличных музыкантов, и мне всегда хотелось так же», – поясняет девушка, отвечая на вопрос, зачем решила выступать на городских улицах.

Когда-то в Москве она увидела уличных музыкантов – это привело ее в настоящий восторг. Тогда девушке захотелось остановиться и просто стоять и слушать. Поэтому, когда в семье появилась нужная аппаратура, Полина и подумала – а почему нет?

Петь на улице Полину вдохновили московские музыканты. Фото: предоставлено героиней

Ее первые выступления проходили практически незамеченными. Однако прошла пара дней, и во время ее полуторачасового выступления на Центральной площади возле нее собралось несколько десятков человек. Вероятно, это еще не предел.

«Если публика просит, буду периодически выходить на площадь, пока хорошая погода, пока люди гуляют. В скором времени выйду на работу. Надеюсь, буду участвовать в филармонических концертах. Можно там будет услышаться и увидеться с теми, кто желает», – рассказывает ижевчанка о своих планах на будущее.