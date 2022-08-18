Как определить, настоящий ли перед вами мед? Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В середине августа, с началом Медового спаса, начинается сезон продажи этой сладкой и полезной массы. «Комсомолка» поговорила с пасечниками Удмуртии и выяснила, как выбрать правильный мед и какая цена приемлема за его литр.

Цены на мед варьируются от 100 до 800 рублей за литр

Благодаря большой конкуренции среди частников и оптового производства, цена на мед в республике особо не меняется последние пять лет. Пасечникам приходится подстраиваться под покупателей.

Интенсивно качать мед из ульев начинают в августе. Фото: Алексей Петышин

Пчеловоды, давно занимающиеся производством меда, считают, что средняя цена за литр меда в банках должна быть не менее 400 рублей. Цена на липовый мед составляет от 600 до 800 руб/литр, хотя в Лудорвае стоимость ниже – всего 500 руб/литр. А вот в Алнашском районе цены выше среднего. Скорее всего, это связано с тем, что этим летом в районе произошла массовая гибель пчел из-за обработки полей опасными веществами.

Цветочный мед собирают в 90 километрах от Ижевска. Фото: читательница Анастасия

Рапсовый мед продают и за 100-150 руб/литр. Но его собирают недозрелым, так как он быстро кристаллизуется.

А вот мед в сотах дорогой. Он стоит около 1100 руб/кг. Но его можно приобрести как на развес, так и порционно. К примеру, в Увинском районе одна запечатанная порционная рамка 10х10 см стоит около 250 рублей.

В каждой порционной содержатся и мед, и прополис, и воск. Фото: Максим Охотников

Как определить подделку

За пчелами ухаживать довольно сложно, а выручка от продажи меда – солидная. Поэтому столкнуться с некачественным медом очень просто. Например, некоторые пасечники кормят пчел сахарным сиропом, а такой мед совсем не принесет пользы. Важно научиться определять качество продукта еще до его покупки. Опытные пчеловоды делятся простыми способами это сделать:

– Набрать мед на ложку и опустить. Мед не должен капать или сильно стекать. Натуральный мед тягучий и вязкий по консистенции;

– Капните некристаллизованного меда на ладонь и разотрите. Оказывается, если мед натуральный, липкости он не оставит, а впитается, как крем.

На фото – домашний качественный мед.Такой не забродит. Фото: Алексей Петышин

Ноу-хау пасечников республики

Пчеловоды вынуждены постоянно совершенствоваться и проводить модернизацию касательно своего продукта в условиях большой конкуренции для большей эффективности продаж.

К примеру, когда поступает запрос на лесной мед, пасеку оборудуют солнечными батареями, чтобы заряжать аккумуляторы. Также, чтобы защитить лесной мед в колодах от медведей-сладкоежек, ставят электропастухи.

Такая колода находится в деревне Итчи-Вамья Увинского района Фото: Алексей Городилов

Кроме того, в нашей республике разводят породы неагрессивных пчел «Карника». Эти пчелы не страшны обычным людям, которые живут по соседству с пасеками. Пасечник Максим Охотников из Увинского района поделился, что маток этой породы он привез из Австрии.

«Карника – миролюбивая, продуктивная порода. Семьи сильные, развиваются быстро. Работают даже в пасмурную погоду. Конечно, любые пчелы жалят. Но эти реже жалят. Пока не придавишь, не нападут. Бывает, когда качаем мед, даже забываем обкуривать и маску надевать», – пояснил он.

Сколько меда вам нужно, чтобы хватило на весь год? Фото: Алексей Городилов

А вот чтобы сохранить генетическую чистоту сильных пород пчел, пасечники из Удмуртии принялись осваивать искусственное осеменение пчелиных маток. И вот уже над лугами Удмуртии летают чистокровные насекомые из Европы. Они небольшие и с более яркими полосками, чем привычного нам вида пчелки.

Кстати, в Удмуртии еще производят единственный в стране трутневый гомогенат. Это порошок личинок пчелиных трутней, который используют как пищевую добавку для увеличения фертильности.