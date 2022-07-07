В Удмуртии вновь массово гибнут пчелы

В Удмуртии за 6 июля поступило сразу 14 заявлений с просьбой обследовать пасеки в связи с массовой гибелью пчел Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Удмуртии за 6 июля поступило сразу 14 заявлений с просьбой обследовать пасеки в связи с массовой гибелью пчел. Как сообщила на своей странице «ВКонтакте» вице-премьер правительства республики Ольга Абрамова, в 275 ульях на 10 обследованных пасеках была зафиксирована частичная гибель насекомых.

«При осмотре 275 ульев во всех зафиксировали частичную гибель: у летков много погибших пчел, в улей не залетают, а свисают гроздьями, стали очень агрессивны», — написала она.

По предварительным данным, 4-5 июля проводилась обработка рапсовых полей, расположенных в 2-5 км от пострадавших пасек. Местных жителей об этом не предупреждали.

«Если вы обнаружили мор пчел, прошу незамедлительно обратиться в ближайшую ветстанцию. По факту обращения будет проведено обследование. Для доказательства гибели по причине обработки необходимо сделать отбор мора и направить в аккредитованную лабораторию», — обратилась Абрамова к пчеловодам.

Вице-премьер призвала руководителей территориальных органов взять этот вопрос на контроль.

«Именно у вас есть Карта/реестр пасек, контакты пчеловодов и наших фермеров», — подчеркнула она.

Напомним, летом 2021 года Ольга Абрамова сообщила о гибели более 400 пчелосемей. Тогда это также связывали с обработкой полей рапса пестицидами.

Отметим, с 2019 года агропредприятия и фермы не менее чем за трое суток до начала обработок полей должны оповещать о них всех владельцев пасек в радиусе 7 км.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Совет Приволжского федерального округа пройдет в Ижевске 7 июля

Самая большая в Ижевске песочница появится в парке Космонавтов

Какие сезонные товары можно найти на стихийных рынках в Ижевске