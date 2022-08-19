Афиша Международных детских инклюзивных игр в Ижевске: волшебный трамвай и прогулка на теплоходе

Все дети прекрасны и удивительны в своих начинаниях Фото: архив редакции

В 2022 году Ижевску выпала честь принять у себя II Международные детские инклюзивные творческие игры. Участие в них примут более 2800 ребят с инвалидностью. В рамках этого события по всему городу с 21 по 25 августа пройдут мероприятия для детей и их родителей. Площадками станут дворы, зоопарк, теплоход и даже общественный транспорт!

Цель Игр – показать таланты и способности детей и молодежи с особенностями развития, чтобы окружающие по-новому взглянули на себя и мир. Ребята покажут себя и свои конкурсные работы в разных жанрах искусств, познакомятся с историей Ижевска и его отзывчивыми горожанами.

«Комсомолка» приглашает всех ижевчан на праздник дружбы и добра!

21 августа

Волшебный трамвай на маршруте № 10 (от «Ворошилова» до «Сквера Металлургов»)

По Ижевску пройдет необычный рейс на трамвае «Львенок». Аниматоры проведут для детей и взрослых конкурсы и викторины по истории города, расскажут занимательные факты и поделятся хорошим настроением.

Трамвай «Львенок» низкопольный, адаптирован для людей с ограниченными возможностями здоровья Фото: Архив «КП» в Ижевске

Внутри достаточно места для удобного размещения коляски Фото: Архив «КП» в Ижевске

Место проведения: трамвай «Львенок» на маршруте №10

Время мероприятия: 10:08–11:49, 14:25–16:06

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22 августа

Прогулка на теплоходе

Обзорная экскурсия для участников Инклюзивных игр, ребятишек из детских садов, семей из общественных организаций инвалидов. На борту пассажиров ждут веселые игры, конкурсы и истории из жизни Ижевска.

Место проведения: проезд имени Дерябина, 1а

Время мероприятия: 9:00–11:00, 13:00–15:00

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Волшебный трамвай на маршруте № 10 (от «Ворошилова» до «Сквера Металлургов»)

Откуда в Ижевске крокодилы? Правда, что статуя Ижика из ключей? На что похож монумент Дружбы народов и что он означает на самом деле? Все это и даже больше узнают пассажиры «Львенка».

Место проведения: трамвай «Львенок» на маршруте №10

Время мероприятия: 10:09–11:50,13:41–15:22

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Зоопарк Удмуртии

«Лети, лети, лепесток»

Развлекательная программа для посетителей одного из любимых мест отдыха ижевчан. Интерактивные площадки, мастер-классы, адаптивный баскетбол, керлинг, контактный зоопарк и показательные кормления животных ждут участников Игр.

Место проведения: Зоопарк Удмуртии

Время мероприятия:10:00–15:00

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Зоопарк Удмуртии известен как одна из лучших площадок и доступных площадок с точки зрения инклюзивности не только в республике, но и в стране Фото: Архив «КП» в Ижевске

Центральная площадь

«Добро пожаловать в мир Чудес»

В самом центре города для детей и их родителей пройдет костюмированная игровая интерактивная программа «Добро пожаловать в мир Чудес». Приглашаются все желающие!

Место проведения: Центральная площадь

Время мероприятия:17:30–18:40

Вход свободный

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Центральная площадь Ижевска – просторное и удобное место для семейного отдыха. Она оборудована пологими и широкими пандусами Фото: Архив «КП» в Ижевске

Церемония открытия игр

В Государственном театре оперы и балета пройдет Церемония открытия II Международных детских инклюзивных творческих игр для участников и их родителей.

Место проведения: Государственный театр оперы и балета

Время мероприятия: 19:00

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23 августа

Волшебный трамвай на маршруте № 10 (от «Ворошилова» до «Сквера Металлургов»)

Кто они, герои земли Удмуртской? Пассажиры Волшебного трамвая узнают удивительные истории и факты о великих людях в истории Ижевска. Игры на внимательность, музыкальная викторина и загадки помогут запомнить эту поездку надолго.

Место проведения: трамвай «Львенок» на маршруте №10

Время мероприятия: 10:09–11:50, 13:41–15:22

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Конкурсные просмотры финалистов Игр

10:00 – аудиовизуальное искусство. Место проведения: Дом дружбы народов, Орджоникидзе, 33а

10:00 – театральное искусство. Жестовая песня. Место проведения: Национальный театр, М. Горького, 73

10:00 – хореографическое искусство. Цирковое искусство. Место проведения: Республиканский дом народного творчества. Коммунаров, 363

10:00 – изобразительное искусство. Книжное реставрационное дело и создание книг для особых читателей «Художественное слово». Место проведения: Национальная библиотека. Советская, 11

10:00 – музыкальное искусство. Место проведения: Удмуртская государственная филармония. Пушкинская, 245

Прогулка на теплоходе

Интерактивная программа и обзорная экскурсия об истории из жизни нашего родного Ижевска.

Место проведения: проезд имени Дерябина, 1а

Время мероприятия: 15:00–17:00,17:00–19:00

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Центральная площадь

«Сказка вокруг нас»

Жителей и гостей Ижевска приглашаем на чудесную развлекательную программу! Вас ждут: мастер-классы по рукоделию, костюмированные игровые программы, интерактивные площадки, фотозоны, викторины, танцы.

Место проведения: Центральная площадь

Время мероприятия: 16:00–20:00

Вход свободный

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«Сказка в красках»

Театрализованное представление прямо в центре города! Окунитесь в удивительный мир чуда и приключений вместе с друзьями!

Место проведения: Центральная площадь

Время мероприятия: 20:00–21:30

Вход свободный

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24 августа

Волшебный трамвай на маршруте № 10 (от «Ворошилова» до «Сквера Металлургов»)

А вы знаете, сколько народов живет рядом с нами? А их традиции, чем они отличаются от привычных нам? Кто же первый пельмень? И что означают вышитые узоры на одежде у разных народов? Все это вы сможете узнать во время веселой поездки в трамвае «Львенок».

Место проведения: трамвай «Львенок» на маршруте №10

Время мероприятия: 10:09–11:50, 13:41–15:22

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Церемония закрытия игр

Церемония закрытия II Международных детских инклюзивных творческих игр пройдет в Фан-зоне парка Кирова и станет ярким событием для участников и их родителей.

Место проведения: Фан-зона парка Кирова

Время мероприятия:13:30

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Центральная площадь

«Сказочный калейдоскоп»

Для гостей и жителей столицы республики пройдет интерактивная игровая программа. Вас ждет: знакомство с народными сказками, фотозоны, викторины, танцевальные флешмобы и многое другое.

Место проведения: Центральная площадь

Время мероприятия:17:00–20:00

Вход свободный

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25 августа

Телемарафон II Международных детских инклюзивных творческих игр

Сайт www.abi-art.ru и телеканал «Удмуртия» покажут как проходило прекрасное и доброе мероприятие.

Время трансляции:09:00–19:00

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Волшебный трамвай на маршруте № 10 (от «Ворошилова» до «Сквера Металлургов»)

Хотите послушать о том, как поэты, писатели, артисты создают культуру Ижевска. Рассказы и викторины для самых внимательных слушателей и их друзей! Занимайте свои места в веселом трамвае!

Место проведения: трамвай «Львенок» на маршруте №10

Время мероприятия: 10:09–11:50, 13:41–15:22

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Ежедневные игровые программы во дворах и скверах Ижевска

22–24 августа (день)

Литературно-спортивно калейдоскоп для детей и взрослых!

Вас ждут: флешмобы, спортивные соревнования, мини-концерт, чтение сказок историй о родном крае.

Место проведения: Сквер Молодоженов, ул. Петрова, 37

Время мероприятия:10:00–11:30

Вход свободный

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Интерактивные мастерские: «Маленькие умники»

Всех желающих ждут: мастер-классы, викторины по детским книгам, веселые дворовые игры. Дети смогут выучить несколько фраз на языке жестов и даже споют на этом языке песню.

Место проведения: Сквер Металлургов, ул. Школьная, 44

Время мероприятия:10:00–11:30

Вход свободный

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«Аллея доброты»

Концерты, театрализованные представления и игры на внимательность для детей и взрослых!

Место проведения: Крымская Аллея, ул. Ленина, 138а

Время мероприятия:10:00–11:30

Вход свободный

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Добрая «ИгроМания»

Всех гостей ждут: Подвижные игры, песни на языке жестов, игры на внимательность и чтения сказок.

Место проведения: Сквер Драгунова, ул. Оружейника Драгунова, 80а

Время мероприятия:10:00–11:30

Вход свободный

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Художественно-творческая лаборатория «Фантазеры»

Для детей пройдут интересные мастер-классы. Чтение волшебных сказок, веселые игры. А 22.08 их ждут: интересные факты из истории республики и ее флага.

Место проведения: Рябиновый сквер, ул. 9 Января, 181

Время мероприятия:10:00–11:30

Вход свободный

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22–24 августа (вечер)

В 133 дворах Ижевска пройдут большие праздники в честь Инклюзивных игр. Гостей мероприятий ждут викторины, спортивные игры, театрализованные сказочные представления и концерты. Афиши праздников есть на информационных досках в подъездах и у старших по дому.

Время мероприятия:16:00–18:30

Вход свободный

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Организаторы: Правительство Удмуртии, Всероссийская организация родителей детей-инвалидов (ВОРДИ) и общественное объединение «Союз всероссийских и ведущих организаций инвалидов «АбиАрт»

Подробности вторых Международных детских инклюзивных творческих игр - на сайте abi-art.ru

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