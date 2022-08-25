Больше всего абитуриентов стремилось попасть в УдГУ – туда было подано 22 тысячи заявлений Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2022 году в высших учебных заведениях республики был объявлен дополнительный набор поступающих. На часть специальностей после основного приема готовы были взять до 50 абитуриентов, сообщают наши коллеги из «Коммерсантъ»-Удмуртия. Причиной этого в вузах называют уменьшение поданных заявлений на технические специальности при переизбытке бюджетных мест на эти направления.

На какие направления ведется добор в Ижевске?

На этой неделе в учебных заведениях региона завершится дополнительный набор. Вакантные места после основного этапа зачисления, который закончился 9 августа, остались в Удмуртском государственном университете и Ижевском государственном техническом институте. Они имеются преимущественно на инженерных и технических направлениях: 53 бюджетных места есть в ИжГТУ на направление «Строительство», 15 – на «Наземные транспортно-технологические средства» и 22 – на «Техносферную безопасность». Также дополнительный набор был объявлен и на другие специальности, в частности, «Робототехнику» и «Радиотехнику».

В учебных заведениях Удмуртии завершается дополнительный набор абитуриентов, вакантные места все еще остаются Фото: Алексей БУЛАТОВ

В УдГУ максимальным количеством мест для дополнительного приема могли похвастаться на специальности «Физика и астрономия» – на нее готовы были взять 30 абитуриентов. Кроме того, вакантные места были на специальностях «Информатика», «Математика», «Химия», «Физика» и «Музыкально-инструментальное искусство».

Свободные места остались и в Ижевской государственной сельскохозяйственной академии. Там во время дополнительного набора ждали абитуриентов на 14 специальностях, в число которых входили «Агрохимия», «Агрономия», «Агроинженерия» и «Зоотехния».

«Очень большое предложение бюджетных мест в ижевских вузах на технические специальности», – объяснил причину открытия в вузах дополнительного набора Андрей Туркевич, ответственный секретарь приемной комиссии УдГУ.

Все вузы Удмуртии столкнулись с недобором?

Однако недобор был не во всех вузах республики. Его не наблюдали, к примеру, в Ижевской государственной медакадемии и Глазовском государственном пединституте.

Большинство вузов Удмуртии столкнулись с недобором абитуриентов Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Новые правила приема в вузы, предполагающие одну волну зачисления, действуют в России уже второй год. Ранее абитуриенты могли поступить в три этапа. Сейчас, когда вторую волну отменили, поступающим нужно непосредственно перед зачислением оценить свои шансы на поступление по конкурсным спискам и подать согласие лишь в один вуз на один факультет. Некоторые региональные учебные заведения, в том числе и расположенные в Удмуртии, решили проводить также дополнительный набор. Во время него документы на зачисление имеют возможность подать абитуриенты, которых нет в списках.

В этом году в ходе приемной кампании в вузах Удмуртии больше всего абитуриентов стремилось попасть в УдГУ – туда было подано 22 тысячи заявлений. Чуть меньше 10 тысяч, 9826 заявлений, получили в приемной комиссии ИжГТУ, 5506 человек захотели обучаться в ИГМА, а 4740 человек подали заявления в ГГПИ. Точных данных по Ижевской сельхозакадемии нет.

Как изменилась приемная кампания в вузы в 2022 году?

По сравнению с прошлым годом, было увеличено количество бюджетных мест в каждом из вузов. Самыми популярными направлениями в УдГУ стали «Экономика» (конкурс составил 177 человек на место), а также «Информатика и вычислительная техника» и «Информационные технологии и системы». На направления «Информационная безопасность» и «Реклама и связи с общественностью» было подано более 600 заявлений.

В ИжГТУ наибольшей популярностью пользовались «Программная инженерия», «Лингвистика» и «Информатика и вычислительная техника». В ГГПИ абитуриентам казались наиболее привлекательными профили «Иностранные языки», «История и обществознание», «Психология и социальная педагогика», «Туристко-краеведческое образование», «Информатика и вычислительная техника». А в медакадемии больше всего заявлений было подано на «Стоматологию».

В удмуртские вузы приезжают и абитуриенты из других регионов страны – чаще всего, это жители Башкортостана, Татарстана, Пермского края, Кировской, Свердловской и Московской областей. Подают заявления и иностранцы: в Удмуртию приезжают учиться из Ирака, Йемена, Либерии, Туниса и Ганы, а также из стран ближнего зарубежья – Туркменистана, Казахстана, Узбекистана и Туркменистана.

Онлайн-заявки удобны для абитуриентов и вузов?

В этом году абитуриенты могли отправить документы через сайты вуза, а также с помощью портала Госуслуг или сервис «Поступление в вуз онлайн». Больше всего онлайн-заявлений было подано в ГГПИ и УдГУ – более половины от общего количества. Отправить документы через интернет решили треть абитуриентов ИжГТУ и четверть поступающих в ИГМА.

Однако при обработка таких заявлений большинство приемных комиссий вузов сталкиваются с трудностями.

«Возможность подачи заявлений онлайн в этом году вызвало определенные сложности в работе приемной комиссии. Нестабильная работа сервиса "Поступление в вуз онлайн", ошибки, которые делали абитуриенты при подаче документов, усложнили процесс обработки заявлений», – рассказала Янина Чиговская-Назарова, ректор ГГПИ. Также дополнительные сложности в работе приемной комиссии из-за онлайн-заявлений отметил ректор ИГМА.

Вузы столкнулись с трудностями при обработке онлайн-заявлений Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С чем связывают причину недоборов в вузы России?

Раиль Галиахметов, председатель комиссии Общественной палаты Удмуртии по науке и образованию, сообщает, что сильное увеличение количества бюджетных мест в этом году характерно для вузов по всей стране. Это и стало причиной недоборов.

«С одной стороны, рост числа бюджетных мест — это расширение возможностей поступления для абитуриентов, с другой, не учитывались в полной мере потребности регионов. Соответственно вузы активнее привлекали будущих студентов и это повлияло на проходные баллы. При этом снизилось количество поступающих. Кроме того, в последние годы растет спрос на среднее профессиональное образование, т.е. молодые люди стараются побыстрее обрести профессию и начать работать и зарабатывать»,– отмечает эксперт.

Причиной недоборов называют увеличение количества бюджетных мест Фото: Алексей БУЛАТОВ

При этом, как говорит Раиль Галиахметов, не все вузы могут давать учащимся содержательное современное образование, поскольку не у всех учебных заведениях есть хорошие связи с предприятиями. Это также способствует некоторому оттоку абитуриентов.

«Сами вузы недостаточно активны в привлечении абитуриентов. Да, реклама есть, но не разъясняют им, кого в университете готовят, насколько профессии актуальны и востребованы на рынке труда, какое может быть у них будущее, если они пойдут учиться именно сюда. Нет контакта с абитуриентами», – говорит специалист.

Однако, несмотря на наличие системных проблем, некоторые вопросы относительно привлечения абитуриентов вузы способны решить самостоятельно, подвел итог Раиль Галиахметов.

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