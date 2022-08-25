Главные новости Ижевска на утро 25 августа 2022 года: Автозавод «Лада Ижевск» вернется к пятидневной рабочей неделе, в Воткинске воспитательницу детского сада осудили за использование поддельных документов

Ижевский автозавод с 29 августа вернется к 5-дневной рабочей неделе Фото: Амир Закиров

Доброе утро, Ижевск! Сегодня 25 августа, четверг. До конца рабочей недели осталось совсем немного! Синоптики обещают знойный день, до +31 градусов тепла.

Начните этот день с новостей, произошедших в городе за последние сутки.

В Воткинске воспитательницу детского сада осудили за использование поддельной медкнижки

В Воткинске перед судом предстала 22-летняя местная жительница, обвиняемая в приобретении и использовании поддельного документа (часть 3 статьи 327 УК РФ). В сентябре 2021 года девушка приобрела поддельную личную медицинскую книжку и предъявила ее заведующей одного из детских садов Воткинска вместе с другими документами, дающими право на трудоустройство в детсад на должность воспитателя.

В ДТП на улице Автозаводской в Ижевске пострадали 5 человек, в том числе 3 ребенка

Водитель грузовика при повороте налево на регулируемом перекрестке врезался во встречный автомобиль LADA Granta. Фото: 1-й отдел УГИБДД по УР

23 августа у дома №6 по улице Автозаводской в Ижевске произошла дорожная авария с пятью пострадавшими. Около 10:00 44-летний водитель грузовика BAW Fenix при повороте налево врезался во встречный автомобиль LADA Granta под управлением 34-летнего мужчины. В результате ДТП водитель «Гранты» и его пассажиры получили травмы

Автозавод «Лада Ижевск» с 29 августа вернется к пятидневной рабочей неделе

Автозавод «LADA Ижевск» с 29 августа вернется к 5-дневной рабочей неделе. Об этом сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов на своей странице во «ВКонтакте», президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов подписал соответствующий указ.

Реальные доходы жителей Удмуртии с начала года сократились на 3%

По итогам первого полугодия 2022 года доходы жителей Удмуртии выросли на 12,9% и составили 28 014 рублей. Всего жители региона получили 249,5 рублей доходов, что на 12,2% больше показателя за тот же период 2021 года.

При этом реальные доходы с учетом инфляции за данный период уменьшились на 2,9%. Снижение этого показателя зафиксировано еще в 12 регионах ПФО, рост отмечен лишь в Татарстане. Больше всего денег жители Удмуртии тратили на мясо, алкоголь и бензин.

В Удмуртии шесть человек незаконно торговали поросятами и цыплятами на рынке

Все животные возвращены в личные хозяйства Фото: Архив КП

21 августа 2022 года специалисты отдела ветеринарного надзора провели проверку на рынке выходного дня в селе Алнаши в Удмуртии. В результате рейда проверяющие выявили факты незаконной торговли. Шесть человек продавали поросят, цыплят-бройлеров, гусят и утят, не имея на это никаких специальных документов. Специалисты ветеринарной службы проконтролировали возвращение всех животных и птиц в личные подсобные хозяйства.

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