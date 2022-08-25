Главные новости Ижевска на утро 25 августа 2022 года: Автозавод «Лада Ижевск» вернется к пятидневной рабочей неделе, в Воткинске воспитательницу детского сада осудили за использование поддельных документов

Ижевский автозавод с 29 августа вернется к 5-дневной рабочей неделе
Фото: Амир Закиров
Доброе утро, Ижевск! Сегодня 25 августа, четверг. До конца рабочей недели осталось совсем немного! Синоптики обещают знойный день, до +31 градусов тепла.
Начните этот день с новостей, произошедших в городе за последние сутки.
В Воткинске перед судом предстала 22-летняя местная жительница, обвиняемая в приобретении и использовании поддельного документа (часть 3 статьи 327 УК РФ). В сентябре 2021 года девушка приобрела поддельную личную медицинскую книжку и предъявила ее заведующей одного из детских садов Воткинска вместе с другими документами, дающими право на трудоустройство в детсад на должность воспитателя.
Водитель грузовика при повороте налево на регулируемом перекрестке врезался во встречный автомобиль LADA Granta. Фото: 1-й отдел УГИБДД по УР
23 августа у дома №6 по улице Автозаводской в Ижевске произошла дорожная авария с пятью пострадавшими. Около 10:00 44-летний водитель грузовика BAW Fenix при повороте налево врезался во встречный автомобиль LADA Granta под управлением 34-летнего мужчины. В результате ДТП водитель «Гранты» и его пассажиры получили травмы
Автозавод «LADA Ижевск» с 29 августа вернется к 5-дневной рабочей неделе. Об этом сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов на своей странице во «ВКонтакте», президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов подписал соответствующий указ.
По итогам первого полугодия 2022 года доходы жителей Удмуртии выросли на 12,9% и составили 28 014 рублей. Всего жители региона получили 249,5 рублей доходов, что на 12,2% больше показателя за тот же период 2021 года.
При этом реальные доходы с учетом инфляции за данный период уменьшились на 2,9%. Снижение этого показателя зафиксировано еще в 12 регионах ПФО, рост отмечен лишь в Татарстане. Больше всего денег жители Удмуртии тратили на мясо, алкоголь и бензин.
Все животные возвращены в личные хозяйства
Фото: Архив КП
21 августа 2022 года специалисты отдела ветеринарного надзора провели проверку на рынке выходного дня в селе Алнаши в Удмуртии. В результате рейда проверяющие выявили факты незаконной торговли. Шесть человек продавали поросят, цыплят-бройлеров, гусят и утят, не имея на это никаких специальных документов. Специалисты ветеринарной службы проконтролировали возвращение всех животных и птиц в личные подсобные хозяйства.
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