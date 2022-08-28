Как жители Ижевска переживают аномальную жару

В конце августа в столице Удмуртии установилась аномальная жара Фото: Сергей ГРАЧЕВ

В конце августа в столице Удмуртии установилась аномальная жара. Кто-то мечтает о наступлении холодов, а кто-то радуется по-настоящему летним температурам. Как город переживает жару – в нашей фотоподборке.

Многие ижевчане спасаются от жары у фонтанов на Центральной площади Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Многие ижевчане спасаются от жары у фонтанов на Центральной площади. Кто-то пользуется теплыми деньками и загорает прямо на скамейках.

Кто-то загорает прямо на скамейках

Фото: Сергей ГРАЧЕВ

А кто-то занимается спортом Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Другие отдыхают у городского пруда – лежат на пляже, катаются на лодках или сапах, рыбачат или просто любуются водной гладью.

Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Животные тоже тянутся к воде Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Фото: Сергей ГРАЧЕВ

По прогнозам синоптиков, аномальная жара продержится в Удмуртии вплоть до 29 августа. О погоде на выходные мы рассказывали здесь

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