Как жители Ижевска переживают аномальную жару

В конце августа в столице Удмуртии установилась аномальная жара
Фото: Сергей ГРАЧЕВ
В конце августа в столице Удмуртии установилась аномальная жара. Кто-то мечтает о наступлении холодов, а кто-то радуется по-настоящему летним температурам. Как город переживает жару – в нашей фотоподборке.
Многие ижевчане спасаются от жары у фонтанов на Центральной площади
Фото: Сергей ГРАЧЕВ
Фото: Сергей ГРАЧЕВ
Многие ижевчане спасаются от жары у фонтанов на Центральной площади. Кто-то пользуется теплыми деньками и загорает прямо на скамейках.
Кто-то загорает прямо на скамейках
Фото: Сергей ГРАЧЕВ
А кто-то занимается спортом
Фото: Сергей ГРАЧЕВ
Другие отдыхают у городского пруда – лежат на пляже, катаются на лодках или сапах, рыбачат или просто любуются водной гладью.
Фото: Сергей ГРАЧЕВ
Фото: Сергей ГРАЧЕВ
Фото: Сергей ГРАЧЕВ
Животные тоже тянутся к воде
Фото: Сергей ГРАЧЕВ
Фото: Сергей ГРАЧЕВ
Фото: Сергей ГРАЧЕВ
Фото: Сергей ГРАЧЕВ
Фото: Сергей ГРАЧЕВ
Фото: Сергей ГРАЧЕВ
Фото: Сергей ГРАЧЕВ
По прогнозам синоптиков, аномальная жара продержится в Удмуртии вплоть до 29 августа. О погоде на выходные мы рассказывали здесь
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