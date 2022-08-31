Гороскоп на сентябрь-2022: Овны снесут все на пути, Близнецов ждут перемены, а Скорпионы найдут новые источники дохода

Что ждет каждый знак зодиака в первом месяце осени? Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Овен

Ваша целеустремленность снесет все преграды. Вы как вихрь – сильны и активны. Избегайте конфликтов и считайтесь с мнением окружающих. Вторая половина месяца хороша для решения любых вопросов и обещает новые знакомства.

Телец

Начало месяца – время повышенной конфликтности и лишних слов. Держите себя под контролем. Сентябрь подходит для путешествий, ремонта, переезда и покупок и даже отношений. В конце месяца будьте бдительными, – есть риск обмана.

Близнецы

Вокруг вас соберутся единомышленники, готовые поддержать и работать в команде с вами. Удачный месяц, поэтому проявляйте инициативу, ничего не бойтесь. Впереди позитивные перемены, так что не упустите свой шанс.

Рак

На вас свалится много забот, не распыляйтесь по мелочам, решайте все поэтапно. Составьте четкий план и следуйте ему. В середине месяца возможны большие траты. Не торопитесь с крупными покупками и не тратьте больше, чем можете себе позволить.

Лев

Месяц перемен, которые затронут разные сферы. Ваши внешние изменения повлекут за собой и внутренние, и это прекрасно! Но для перемен в отношениях время еще не пришло, не спешите делать шаги и принимать решение. Прислушайтесь к своей интуиции.

Дева

Придется отбросить страхи и самостоятельно принимать решения. Смело берите все в свои руки, не бойтесь браться за новые дела и проекты. К концу месяца все опасения развеются, и вы убедитесь, что у вас все получается. А еще вас ждут приятные посиделки и встречи.

Весы

Живите в моменте! Могут всплыть старые связи и знакомства, которые вам очень пригодятся в будущем. Возможны крупные и приятные покупки и карьерный рост. Отношения тоже порадуют поддержкой любимых и множеством чудесных моментов.

Скорпион

Месяц решения финансовых вопросов и превращения хобби в источник дохода. Некоторым представителям придется расстаться с прошлым – не сопротивляйтесь, все идет так, как надо. Обращайте внимание на самые незначительные мелочи.

Стрелец

В начале месяца будет много событий. Многое из того, что произойдет в оставшееся время сентября зависит от вас, ваших поступков и слов – будете купаться в позитиве и радости или расхлебывать неприятные последствия.

Козерог

Ждите хороших доходов, которые лучше потратить на крупные покупки, иначе можно все растратить впустую. А еще звезды обещают приятные знакомства и молниеносные перемены к лучшему.

Водолей

Дел и забот будет больше, чем сил и времени. Пусть все идет своим чередом, не пытайтесь контролировать. Появятся шансы на новую жизнь, проекты и перемены. У вас в сентябре очень сильная интуиция, слушайте ее. Тогда не ошибетесь.

Рыбы

Удача и успех зависят о того, насколько деятельны, энергичны и активны вы будете. Возможны предложения руки и сердца или сотрудничества, а еще неожиданные и не очень приятные траты.

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