Рассказали, где весело отпраздновать 1 сентября в Ижевске! Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

1 сентября – завтра! Чтобы ярко отпраздновать начало учебного года, «Комсомолка» собрала афишу с самыми интересными городскими мероприятиями.

Центральная площадь: фестиваль клубов и секций

На главной площадке города более сотки творческих коллективов Ижевска представят свои лучшие номера. Большой концерт, общение с руководителями и тренерами кружков, тематические фотозоны, аниматоры, аквагрим, веселые конкурсы – все это ждет школьников и их родителей!

Изюминкой фестиваля станут мастер-классы от паркурщиков, гимнастов, акробатов. Все трюки выполнят старшие ученики и их тренеры.

Когда: 1 сентября с 14:00

Где: Центральная площадь Ижевска

Вход свободный. 0+

Парк космонавтов: праздничная программа ко «Дню знаний»

Всех пришедших ждет игровая программа «В школу с Топтыжкой», веселые игры, мастер-классы и дискотека.

Когда: 1 сентября с 16:00

Где: Воткинское ш., 118

Вход свободный. 0+

Парк им. Кирова: «День знаний с Топтыжкой»

Ребята смогут встретиться с любимым героем – бурым мишкой Топтыжкой. Зрителей ждет театрализованное представление, интерактивы и различные конкурсы. Праздник завершит дискотека.

Когда: 1 сентября с 14:00

Где: ул. Кирова, 8

Вход свободный. 0+

Летний сад им. Горького: праздничный концерт

В саду состоится открытый концерт с творческими коллективами ДШИ №1 и центра танца NEXT (Некст).

Когда: 1 сентября с 15:00

Где: Милиционная ул., 4

Вход свободный, 0+

Пристань Ижевска: «Теплоход знаний»

Экскурсовод подготовил занимательный рассказ о нашем городе. Также ребят ждут веселые конкурсы от пиратов.

Когда: 1 сентября с 15:00

Где: ул. Дерябина, 1а

Стоимость и расписание нужно уточнить у организаторов. 0+

Национальный музей Удмуртии: программа «День знаний»

Нацмузей подготовил увлекательные экскурсии, которые погрузят школьников в мир знаний!

Экскурсии для организованных групп по выставкам: «Удмурты», «Города начинались с заводов...», «Природа Удмуртии», «Ижевские мотоциклы», «Деньги в мире людей», «Удивительный мир пауков». Возрастное ограничение 6+.

Экскурсии-игры для групп младших школьников: «Музейный лабиринт», «Деньги в мире людей», «Мотоцикл по имени «ИЖ» и многие другие. Возрастное ограничение 6+.

Экскурсии для родителей с детьми: в 14:00 и 15:00 «Музейный лабиринт» (6+), а в 16:00 «Азбуку учат...» (12+).

Когда: 1 сентября с 10:00 до 18:00

Где: ул. Коммунаров, 287

Необходима предварительная запись: 52-64-77, 8-912-453-03-34. 6+/12+

Зоопарк: программа «Вперед за знаниями»

Веселую программу для школьников подготовил и зоопарк Удмуртии. Ребят ждут конкурсы, загадки и призы. Собираемся у центральной сцены!

Когда: 1 сентября с 13:00

Где: ул. Кирова, 8

Вход свободный, 6+

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».