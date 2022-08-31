Рассказали, где весело отпраздновать 1 сентября в Ижевске!
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
1 сентября – завтра! Чтобы ярко отпраздновать начало учебного года, «Комсомолка» собрала афишу с самыми интересными городскими мероприятиями.
На главной площадке города более сотки творческих коллективов Ижевска представят свои лучшие номера. Большой концерт, общение с руководителями и тренерами кружков, тематические фотозоны, аниматоры, аквагрим, веселые конкурсы – все это ждет школьников и их родителей!
Изюминкой фестиваля станут мастер-классы от паркурщиков, гимнастов, акробатов. Все трюки выполнят старшие ученики и их тренеры.
Когда: 1 сентября с 14:00
Где: Центральная площадь Ижевска
Вход свободный. 0+
Всех пришедших ждет игровая программа «В школу с Топтыжкой», веселые игры, мастер-классы и дискотека.
Когда: 1 сентября с 16:00
Где: Воткинское ш., 118
Вход свободный. 0+
Ребята смогут встретиться с любимым героем – бурым мишкой Топтыжкой. Зрителей ждет театрализованное представление, интерактивы и различные конкурсы. Праздник завершит дискотека.
Когда: 1 сентября с 14:00
Где: ул. Кирова, 8
Вход свободный. 0+
В саду состоится открытый концерт с творческими коллективами ДШИ №1 и центра танца NEXT (Некст).
Когда: 1 сентября с 15:00
Где: Милиционная ул., 4
Вход свободный, 0+
Экскурсовод подготовил занимательный рассказ о нашем городе. Также ребят ждут веселые конкурсы от пиратов.
Когда: 1 сентября с 15:00
Где: ул. Дерябина, 1а
Стоимость и расписание нужно уточнить у организаторов. 0+
Нацмузей подготовил увлекательные экскурсии, которые погрузят школьников в мир знаний!
Экскурсии для организованных групп по выставкам: «Удмурты», «Города начинались с заводов...», «Природа Удмуртии», «Ижевские мотоциклы», «Деньги в мире людей», «Удивительный мир пауков». Возрастное ограничение 6+.
Экскурсии-игры для групп младших школьников: «Музейный лабиринт», «Деньги в мире людей», «Мотоцикл по имени «ИЖ» и многие другие. Возрастное ограничение 6+.
Экскурсии для родителей с детьми: в 14:00 и 15:00 «Музейный лабиринт» (6+), а в 16:00 «Азбуку учат...» (12+).
Когда: 1 сентября с 10:00 до 18:00
Где: ул. Коммунаров, 287
Необходима предварительная запись: 52-64-77, 8-912-453-03-34. 6+/12+
Веселую программу для школьников подготовил и зоопарк Удмуртии. Ребят ждут конкурсы, загадки и призы. Собираемся у центральной сцены!
Когда: 1 сентября с 13:00
Где: ул. Кирова, 8
Вход свободный, 6+
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