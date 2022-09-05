Афиша «Рыжего фестиваля-2022» в Ижевске: конкурсы, концерты и огненное шоу

Что же ждет гостей всеми любимого фестиваля? Фото: Архив «КП» в Ижевске

«Рыжий фестиваль» – одно из самых известных и ожидаемых ежегодных мероприятий Удмуртии. Уже 19 лет он собирает ярких и позитивных жителей республики на торжество. В этом году праздник пройдет 10 сентября на территории парка Космонавтов.

Программа «Рыжего фестиваля-2022» в Ижевске 10 сентября

В 12:00 – состоится торжественная церемония открытия.

В 12:30 – на главной сцене фестиваля пройдет гала-концерт конкурса «Рыжая мелодия» – участники детских творческих коллективов покажут свое мастерство и заразят зрителей эмоциями.

С 12:30 до 19:00 – всех желающих ждут мастер-классы, конкурсы, а также церемонии награждения.

В это же время, на площадке время около «Русского дома» будет проходить финал конкурса «Мастер караоке», где лучшие исполнители поразят слушателей своим душевным вокалом.

Заряд эмоций и огня – все это «Рыжий фестиваль»! Фото: Константин ИВШИН

С 13:00 до 18:00 – около главной сцены пройдет аниматор-шоу и танцевальная программа для маленьких гостей.

С 19:00 до 20:00 – все гости и участники мероприятия приглашаются на зажигательный флешмоб, после которого состоится выступление кавер-группы.

В 20:00 – на главной площадке во время закрытия фестиваля зрители могут насладиться огненно-световым шоу.

Официальная афиша фестиваля. Фото:@riziyfest18

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