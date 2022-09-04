Глава Удмуртии Александр Бречалов: «Наша задача, чтобы через такие мероприятия, как «Ижевская регата», вся Россия узнала и полюбила нашу республику»

«Ижевская регата» – это прекрасные традиции, которые нужно возрождать и поддерживать

В Ижевске прошли первые гонки Открытого кубка Удмуртии по парусному спорту «Ижевская регата», сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

В официальной церемонии открытия принял участие глава Удмуртии Александр Бречалов. Он отметил, что такие мероприятия, как «Ижевская регата» – это прекрасные традиции, которые нужно возрождать и поддерживать.

Фото: пресс-служба главы Удмуртии

Фото: пресс-служба главы Удмуртии

«Наша задача, чтобы через такие мероприятия Удмуртию могла узнать вся страна. Узнала и полюбила, как полюбил ее я. Думаю, скоро Удмуртия станет одной из точек на карте календаря парусного спорта России», – подчеркнул Александр Бречалов.

Вместе с главой регату открывал участник многочисленных гонок клуба Мотозавода «Темп», 74-летний Василий Кузнецов.

Этот человек помнит, как воды ижевского пруда рассекали «Летучие голландцы» и «Торнадо», и смог сегодня увидеть, как над акваторией вновь поднялись десятки парусов в рамках Открытого кубка Удмуртии.

Фото: пресс-служба главы Удмуртии

«Парусный спорт – это спорт смелых и удачливых. Это много здоровья, процветания и любви к стране», – отметил Василий Кузнецов.

Напомним, в «Ижевской регате» принимают участие 20 команд: 12 команд из Ижевска, 5 из Москвы и по одной из Санкт-Петербурга, Перми и Екатеринбурга. Всего в гонках участвуют 70 человек.

Фото: пресс-служба главы Удмуртии

Сегодня можно увидеть, как над акваторией Ижевского пруда поднялись десятки парусов в рамках Открытого кубка Удмуртии Фото: пресс-служба главы Удмуртии

Гонки на яхтах модели mХ700 в формате пересадок, проходят в трехдневном графике: один тренировочный и два гоночных дня.

Уже 3 сентября было проведено 11 гонок. По результатам девяти из них лидерами дня с равным количеством очков стали команды «4 капитана» из Екатеринбурга и «Мобиле Групп» из Санкт-Петербурга. Обе команды набрали по 4 очка. Тройку лидеров замыкает команда «АЛГА» из Москвы, набравшая 8 баллов.

Фото: пресс-служба главы Удмуртии

Сегодня, 4 сентября, гонки продолжатся. На воду, помимо взрослых, выйдут дети от 8 до 15 лет. Они будут соревноваться в классе яхт «Оптимист».

Фото: пресс-служба главы Удмуртии

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