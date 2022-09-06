Ижевский радиозавод обеспечит сотовой связью дальний остров Курильской гряды и поможет фиксировать нарушителей ПДД

Фото: Мария Бакланова

По данным сервисов поисковых запросов, среди пользователей Удмуртии редкие в обычной речи слова «импорт», «экспорт» стали так же популярны, как например простые и понятные фразы вроде «корм для кошек». Чтобы разобраться, что стоит за этими словами в реальности, корреспондент «Комсомолки» посетил одно из крупнейших предприятий города и узнал о разработках из первых уст.

СПРАВКА

Акционерное общество «Ижевский радиозавод» / АО «ИРЗ»;

Основано 6 марта 1958 года;

Одно из ведущих приборостроительных предприятий России. Разрабатывает и производит радиоэлектронную аппаратуру для стратегически важных отраслей: космоса, топливно-энергетического комплекса, железнодорожного транспорта, навигации и телекоммуникаций

Внешняя распределенная антенная система oDAS RADIUS производства АО «ИРЗ» обеспечивает связь в самых отдаленные районах страны и республики. Фото: Мария Бакланова

Новое направление телекоммуникационного рынка

«Наши предприятия быстро адаптируются к новым условиям и показывают уверенный рост, несмотря на колоссальное санкционное давление», – еще в июле на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным отметил глава Удмуртии Александр Бречалов.

Тогда по итогу визитов на предприятия республики Михаил Мишустин заострил внимание на промышленной кластеризации в регионе.

«Это пример и импортозамещения, и технологического суверенитета. Я считаю, очень важно продолжать эти наработки», – отозвался о заводах Удмуртии председатель правительства РФ.

В беседе с «Комсомолкой» директор по развитию бизнеса АО «ИРЗ» Сергей Невьянцев рассказал, какое именно телекоммуникационное оборудование завод уже сертифицировал и получил на него статус телеком-оборудования российского происхождения (ТОРП). Оно было разработано в замещение финских, шведских и китайских производителей.

«Была создана распределенная антенная система, которая позволяет забрать емкость с базовой станции и распределить ее по территории, необходимой к покрытию. И обеспечить людей стабильной сотовой связью Нам удалось создать систему, которая работает во всех существующих сегодня в России поколениях связи. Это и 2G, 3G, 4G. Наше оборудование уже работает в Удмуртии несколько лет: в Кезском районе, в Зуевых Ключах, где через нашу систему обеспечивается покрытие деревни и прилегающие камские заливы 4G и 3G-связью. В 2023 году мы планируем обеспечить покрытие сети автодорог одного из самых удаленных островов Курильской гряды», – отметил Сергей Невьянцев.

Эта разработка предназначена для узкого коммерческого рынка. В первую очередь, для обеспечения связью удаленных территорий, протяженных объектов, таких как железные и автомобильные дороги, малонаселенные пункты, объекты нефтегазовых месторождений.

Но есть разработки и стандартных базовых станций, которых уже требуется огромное количество. Ижевский радиозавод объединился в этом направлении с рядом российских компаний, которые занимаются созданием цифрового блока базовой станции, и занимается переработкой системы oDAS под приемопередатчик для БС. Серийный запуск намечен на 2023 год. Точные его сроки зависят от череды испытаний оборудования каждым отдельным оператором сотовой связи.

Директор по развитию бизнеса АО «ИРЗ» Сергей Невьянцев презентует полнофункциональный радар 24 ГГц IRZ SensR-24.01. Фото: Мария Бакланова

Слова «снижайте скорость» и радар ИРЗ

До недавнего времени многочисленные российские производители комплексов фото- и видеофиксации нарушений Правил дорожного движения, которые используют радарную технологию измерения скорости, применяли немецкие радары. Российских полноценных аналогов, способных качественно заменить импортные, попросту не существовало.

ИPЗ занялся этим вопросом и создал радар, который прошел испытание с рядом производителей камер фото- и видеофиксации. Серийный выпуск назначен на 2023 год.

«Теперь, когда К-диапазон начинает звучать в вашем радарном детекторе, – знайте, возможно, это радар именно ижевского радиозавода посылает в ваш автомобиль посылку на частоте 24 ГГц», – говорит Сергей Невьянцев.

Базовая радиостанция/репитер стандарта DMR РБ01, возимая радиостанция стандарта DMR РМ211 и носимые радиостанции стандарта DMR РН 311 МР. Фото: Мария Бакланова

«Это не переработанный Китай. Все сделано нашими инженерами»

В области технологической радиосвязи завод тоже расширил линейку продукции, перейдя на цифровую связь. Цель – забрать долю рынка у производителей США и Китая.

«До последнего времени нашим основным клиентом была железная дорога, мы оснащали радиостанциями локомотивы. Сейчас мы поставляем заказчикам цифровые базовые радиостанции, носимые и возимые радиостанции, которые устанавливаются в автомобили и специальные пункты управления радиосвязью. В нашем случае, в отличие от отечественных конкурентов, это не переработанный Китай. Все сделано нашими инженерами. Мы покупаем микросхемы, делаем аппаратную часть, пишем программное обеспечение», – не без гордости отметили на ИРЗ.

Сборка станции управления серии ИРЗ-500. Фото: Мария Бакланова

Амбициозное предприятие с большим человеческим сердцем

Заместитель генерального директора - директор по персоналу АО «ИРЗ» Яна Созонова призналась, что может часами рассказывать о родном предприятии и о его социальных программах. Она отметила, что коллективный договор АО «ИРЗ» признан лучшим колдоговором предприятий республики по итогам прошлого года.

«Главное на «ИРЗ» – это уважение к человеку. Приглашаем в команду тех, кому интересно не останавливаться на достигнутом, получать профессиональные вызовы. Ижевский радиозавод – крутое амбициозное предприятие с большим человеческим сердцем», – заявила она