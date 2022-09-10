Крупнейшие российские предприятия перешли на электролебедки, изготовленные в Удмуртии

АО «СЭГЗ» выпускает самые востребованные лифтовые лебедки грузоподъемностью 400 кг, 630 кг и 1000кг. Фото: Лада Иванова

АО «Сарапульский электрогенераторный завод» является одним из крупнейших изготовителей лифтового оборудования в России. Что удалось сделать промышленникам из Сарапула для импортозамещения после ухода европейских партнеров – читайте в материале «Комсомолки».

Очередная партия сарапульских электролебедок готова к отправке на АО «Щербинский лифтостроительный завод». Фото: Лада Иванова

Лифтовое оборудование

На российском рынке лифтового оборудования действуют три крупных завода-изготовителя: Могилевский, Щербинский и Карачаровский. И если белорусское предприятие производит все детали на собственных площадках, то московичи заказывают электрические лебедки у сторонних организаций. Речь идет об оснащении до 15 тысяч лифтовых комплектов ежегодно.

АО «СЭГЗ» уже несколько лет сотрудничает с АО «Щербинский лифтостроительный завод», увеличив объем продаж до 5 тысяч электролебедок в год. Произошло это благодаря высокому качеству оборудования, изготовленного в Удмуртии. Изделия прошли многократные испытания, поскольку шкив лебедки, пружины, противовес являются частью системы безопасности, ограничивая скорость движения лифтовой кабины.

Третий по величине изготовитель лифтов в России – ПАО «Карачаровский механический завод» – до недавнего времени оставался лишь потенциальным покупателем. Но с этого года и он перешел с итальянских лебедок на те, которые изготовлены в Сарапуле. И несмотря на то, что АО «СЭГЗ» как предприятие военно-промышленного комплекса выполняет большой объем государственных заявок, его мощности позволяют обеспечить нового заказчика необходимыми изделиями в полном объеме.

Наращивание доли гражданской продукции поддержал и глава Удмуртии Александр Бречалов. Он отметил, что на нее уже приходится 32 % производства ОПК республики, что даже выше целевых показателей.

По словам начальника бюро рекламы АО «СЭГЗ» Юрия Чуверова больше сотни российских городов эксплуатируют лифты с оборудованием из Удмуртии: от самых маленьких лебедок грузоподъемностью до 400 кг до мощных с грузоподъемностью до тонны, обычные и скоростные (до 1,6 м/с). Продукцию из Сарапула используют как для оснащения лифтовых кабин в новостройках, так и для замены изношенного оборудования в старых домах, в том числе в Ижевске.

На 99 % электролебедки изготовлены на АО «СЭГЗ». В 2018 году завод освоил выпуск «червячной пары» (комплект деталей, который ранее приобретали в Германии) и покупают только подшипники и метизы. Фото: Лада Иванова

Электродвигатели

В мае 2022 на АО «СЭГЗ» открыли участок по сборке тяговых двигателей ДАТ-72 (двигатель асинхронный тяговый, 72кВт).

Руководитель участка Павел Каданин рассказал, что конструкторам удалось разработать двигатель, который полностью заменит австрийские и чешские аналоги.

На предприятии согласны с высказыванием Председателя правительства РФ Михаила Мишустина о том, что в условиях внешних ограничений развитие собственного производства - стратегический приоритет государства.

Уже сейчас трамваи с сарапульскими двигателями эксплуатируются в Москве, Калининграде и Красноярске. А поскольку мощность участка составляет порядка 1000 двигателей в год, то география будет расширяться.

АО «СЭГЗ» разрабатывает серию электрокаров и электротягачей с литий-ионными аккумуляторами. Несколько месяцев понадобится на тестирование, после которого можно говорить о запуске данного электротранспорта в серийное производство.

АО «СЭГЗ». Фото: Лада Иванова

Учебный центр

В связи с ростом заказов АО «СЭГЗ» как и другие предприятия региона нуждается в кадрах, особенно в хороших станочниках. Для решения проблемы при заводе открыли собственный учебный центр. Обучение могут пройти молодые люди без специального образования, сразу после школы или армии. Затем они смогут защитить второй или третий разряд и стать сотрудниками предприятия, нарабатывая опыт и повышая квалификацию.