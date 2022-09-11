10 фото с избирательного участка в Ижевске

Наш фотограф посетил избирательный участок в одной из ижевских школ Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Сегодня в Удмуртии завершится голосование на выборах главы региона и депутатов Госсовета. Наш фотограф посетил избирательный участок в одной из ижевских школ.

Сегодня в Удмуртии завершится голосование на выборах главы региона и депутатов Госсовета Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Сегодня в Удмуртии завершится голосование на выборах главы региона и депутатов Госсовета Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Сегодня в Удмуртии завершится голосование на выборах главы региона и депутатов Госсовета Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Сегодня в Удмуртии завершится голосование на выборах главы региона и депутатов Госсовета Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Сегодня в Удмуртии завершится голосование на выборах главы региона и депутатов Госсовета Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Сегодня в Удмуртии завершится голосование на выборах главы региона и депутатов Госсовета Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Сегодня в Удмуртии завершится голосование на выборах главы региона и депутатов Госсовета Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Сегодня в Удмуртии завершится голосование на выборах главы региона и депутатов Госсовета Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Сегодня в Удмуртии завершится голосование на выборах главы региона и депутатов Госсовета Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Напомним, избирательные участки закроются сегодня в 20:00.

На пост главы региона претендуют Вадим Белоусов («Справедливая Россия — За правду»), Александр Бречалов («Единая Россия»), Александр Сыров (КПРФ) и Тимур Ягафаров (ЛДПР). На выборах в Государственный Совет 40 депутатов изберут по одномандатным округам, еще 20 – по партийным спискам.

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