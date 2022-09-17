И как ухаживать за комнатными растениями, чтобы они радовали глаз и приносили пользу. Фото: elements.envato

С новой волной пандемии коронавируса многие люди снова подумывают перейти на удаленную работу. Вынужденная самоизоляция также становится частым явлением. Но сидеть день за днем в четырех стенах тяжело и душно. Наверное, неспроста в период локдауна увлечение комнатным цветоводством стало распространяться очень активно. Ведь если нельзя лишний раз выйти на прогулку, почему бы не обустроить небольшой оазис живой природы у себя дома? Еще и нервы успокаивает.

Правда ли, что домашние растения чистят воздух?

В целом да, но это свойство сильно преувеличено. У ряда растений действительно была выявлена способность поглощать пары бензола и формальдегида – в частности, в экспериментах хорошие результаты показали спатифиллум, сциндапсус, драцена, традесканция и папоротник нефролепис. Однако лабораторные условия, в которых растениям подавалось фиксированное количество веществ, сильно отличаются от условий наших квартир. Объем воздуха в них гораздо больше, кроме того, они не изолированы от улицы.

От 1-2 растений в доме показатели воздуха вряд ли изменятся Фото: Михаил ФРОЛОВ

Обогащают ли растения воздух в квартире кислородом?

Действительно, в процессе фотосинтеза растения выделяют кислород и поглощают углекислый газ. Но, чтобы этот процесс шел активно, нужны два условия: здоровые крупные растения и высокий уровень освещения. Кроме того, не стоит забывать, что часть кислорода растения потом потребляют сами при дыхании, которое особенно интенсивно происходит ночью. Таким образом, растения в квартире, может быть, и сделают воздух чуть более насыщенным кислородом, но приблизить его к лесному вряд ли смогут. Считается, что больше всех кислорода производят хлорофитум, сансевиерия, фикус, драцена, сциндапсус и спатифиллум.

Хлорофитум выделяет много кислорода. Фото: elements.envato

Увлажняют ли растения воздух?

Лишнюю воду растения испаряют с поверхности своих листовых пластинок, так что теория об увлажнении воздуха имеет место. Однако чаще всего на практике самим растениям не хватает влажности в наших квартирах. Поэтому реально повысить ее они могут лишь опосредованно: начав вянуть и вынудив своих владельцев приобрести увлажнитель.

Многие растения требуют повышенной влажности воздуха, и для нашего дыхания влажный воздух тоже более благоприятен, чем сухой. Фото: elements.envato

Как улучшить воздух дома?

К сожалению, растения не в силах значительно изменить показатели воздуха в помещении, особенно если речь не о полноценной оранжерее, а об одном-двух горшках на подоконнике. Но если вы сами приложите усилия для улучшения микроклимата в квартире, то комнатные цветы непременно их оценят и начнут вносить свою лепту.

Регулярно протирайте листья от пыли. Фото: elements.envato

Для этого:

- регулярно проветривайте комнаты;

- пылесосьте хотя бы раз в неделю;

- проводите влажную уборку;

- обзаведитесь увлажнителем воздуха;

- и наконец обеспечьте свои растения правильным уходом. Создайте необходимый уровень освещенности, вовремя поливайте цветы, используйте по инструкции удобрения, а также регулярно протирайте листья от пыли.

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