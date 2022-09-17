И как ухаживать за комнатными растениями, чтобы они радовали глаз и приносили пользу. Фото: elements.envato
С новой волной пандемии коронавируса многие люди снова подумывают перейти на удаленную работу. Вынужденная самоизоляция также становится частым явлением. Но сидеть день за днем в четырех стенах тяжело и душно. Наверное, неспроста в период локдауна увлечение комнатным цветоводством стало распространяться очень активно. Ведь если нельзя лишний раз выйти на прогулку, почему бы не обустроить небольшой оазис живой природы у себя дома? Еще и нервы успокаивает.
В целом да, но это свойство сильно преувеличено. У ряда растений действительно была выявлена способность поглощать пары бензола и формальдегида – в частности, в экспериментах хорошие результаты показали спатифиллум, сциндапсус, драцена, традесканция и папоротник нефролепис. Однако лабораторные условия, в которых растениям подавалось фиксированное количество веществ, сильно отличаются от условий наших квартир. Объем воздуха в них гораздо больше, кроме того, они не изолированы от улицы.
От 1-2 растений в доме показатели воздуха вряд ли изменятся
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Действительно, в процессе фотосинтеза растения выделяют кислород и поглощают углекислый газ. Но, чтобы этот процесс шел активно, нужны два условия: здоровые крупные растения и высокий уровень освещения. Кроме того, не стоит забывать, что часть кислорода растения потом потребляют сами при дыхании, которое особенно интенсивно происходит ночью. Таким образом, растения в квартире, может быть, и сделают воздух чуть более насыщенным кислородом, но приблизить его к лесному вряд ли смогут. Считается, что больше всех кислорода производят хлорофитум, сансевиерия, фикус, драцена, сциндапсус и спатифиллум.
Хлорофитум выделяет много кислорода. Фото: elements.envato
Лишнюю воду растения испаряют с поверхности своих листовых пластинок, так что теория об увлажнении воздуха имеет место. Однако чаще всего на практике самим растениям не хватает влажности в наших квартирах. Поэтому реально повысить ее они могут лишь опосредованно: начав вянуть и вынудив своих владельцев приобрести увлажнитель.
Многие растения требуют повышенной влажности воздуха, и для нашего дыхания влажный воздух тоже более благоприятен, чем сухой. Фото: elements.envato
К сожалению, растения не в силах значительно изменить показатели воздуха в помещении, особенно если речь не о полноценной оранжерее, а об одном-двух горшках на подоконнике. Но если вы сами приложите усилия для улучшения микроклимата в квартире, то комнатные цветы непременно их оценят и начнут вносить свою лепту.
Регулярно протирайте листья от пыли. Фото: elements.envato
Для этого:
- регулярно проветривайте комнаты;
- пылесосьте хотя бы раз в неделю;
- проводите влажную уборку;
- обзаведитесь увлажнителем воздуха;
- и наконец обеспечьте свои растения правильным уходом. Создайте необходимый уровень освещенности, вовремя поливайте цветы, используйте по инструкции удобрения, а также регулярно протирайте листья от пыли.
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