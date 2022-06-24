«Решила растить дома джунгли»: делюсь личным опытом покупки дешевых комнатных растений

Говорят, человека, который увлекся цветами, уже не остановить – это правда. Фото: Ульяна Колмогорова

Не так давно по всему миру начали говорить о необычном побочном эффекте пандемии коронавируса: городские жители массово занялись комнатным цветоводством. Оно и понятно, во время локдауна куда-то выйти и уж тем более выехать было практически невозможно, а душа требовала чего-то живого, благодарного и позитивного.

Не избежала этой участи и я. После почти 10 лет без единого цветочка в доме (хотя в школьные и студенческие годы заставлены были все подоконники), я приняла решение – буду растить джунгли.

Если никуда не ездишь – вырасти джунгли у себя дома Фото: Екатерина АРДАШЕВА

Скажу сразу, задача оказалась не самой простой. Мало того, что растения еще нужно правильно посадить, так и цены на домашнюю зелень весьма кусаются. Особенно в последние месяцы.

Но все же пути озеленить свою квартиру и притом сэкономить есть. Делюсь собственным опытом, приобретенным за два ковидных года и полгода кризиса.

САМЫЕ ПРОСТЫЕ В УХОДЕ РАСТЕНИЯ = САМЫЕ ДЕШЕВЫЕ?

Спорный вопрос. Есть ряд растений, которые общепризнанно считаются простыми, но открою секрет: нет «по умолчанию» простых и сложных. Есть старания человека, который соблюдает правила ухода, и есть микроклимат в вашей квартире.

Родной «тещин язык» Фото: Екатерина АРДАШЕВА

Естественно, сейчас мы не говорим о каких-то новинках, к которым даже опытные цветоводы толком не нашли подход. Хлорофитум, пеларгония (герань), бегония, сансевиерия (тещин язык), толстянка (денежное дерево, живое дерево), шлюмбергера (декабрист) – это то, что традиционно жило в домах еще у наших бабушек. Но вот я переехала в квартиру, где все окна выходят на одну сторону, которая восток, и с утра восходящее солнце сжигает все чуть-чуть не до пепла, а потом весь день темно. Кроме того, из-за нарощенных в советское время чугунных батарей зимой (когда у растений вообще-то период покоя) жарит под +32 °С, а стоит открыть окно, как листья отмерзают и отваливаются. Декабрист сразу сказал «нет», толстянка некоторое время цеплялась за жизнь… В общем, из всего перечисленного у меня согласились жить только сансевиерии и то не сразу.

Кстати, «санса» – тоже не такой уж неубиваемый цветок, как принято думать. Если залить розетку – сгниет. На герань зимой тоже часто нападает гниль, а бегонию попробуй не полей. Хлорофитум при недостатке света блекнет и начинает выглядеть неряшливо, а традесканция «ругается» на сухой воздух.

Это тоже сансевиерия – куплена как рорида Фото: Екатерина АРДАШЕВА

Опытные цветоводы, например, один из наших экспертов Ксения Дюрягина, называют ароидные наиболее адаптированными для условий городской квартиры растениями. К ним относятся всем известные монстеры, сциндапсусы, спатифиллумы, диффенбахии. У меня прижились, но многие из них пришлось убрать от окон и досвечивать фитолампами. Еще пришлось поставить увлажнитель. Это уже немного не про экономию, а про прихоти.

Кстати, о ценах. Сейчас у всех вышеперечисленных растений существуют селекционные формы, которые и нежнее, чем «советские», и – что закономерно – дороже. Поэтому, восклицать: «Герань за 2000 рублей?!» нет смысла, есть и такие.

ГЛАВНОЕ – ЧТОБЫ ВЫЖИЛИ

В любом случае, завели вы неприхотливое растение или решились на то, что слывет капризным, один из способов сэкономить в долгосрочной перспективе – создать цветку такие условия, чтобы он рос долгие годы, и не пришлось покупать новый. И тут особое внимание стоит уделить грунту. Мы уже писали ранее, что магазинные цветы нужно сразу пересаживать. Скажу от себя: если вы купили растение и видите, что грунт похож на равномерную светло-коричневую при высыхании крошку, то это кокосовый субстрат. Из него растение нужно вынуть как можно скорее – не бойтесь повредить корни, они восстановятся, а вот если кокосовый ком останется в горшке, корневая система может пересохнуть или сгнить. Это грунт для выращивания в теплице на гидропонике.

Диффенбахия пятнистая – встречается чаще всего Фото: Екатерина АРДАШЕВА

Еще одно правило, о котором нередко забывают, а зря – это входящая обработка от вредителей. Сейчас есть инсектициды и акарициды, которыми цветок можно обработать даже дома в ванной, не опасаясь отравиться. В самом крайнем случае помойте листья с мылом (для фикусов, восковых плющей и ароидных это вполне применимо). Я когда-то тоже думала, что это мера необязательная. В итоге из-за одной зараженной орхидеи лишилась еще нескольких, которые были у меня раньше. Вспоминать, сколько они стоили, больно.

ИЩИТЕ «СВОЕ» РАСТЕНИЕ

Это также совет из разряда «поступайте так, чтобы деньги не оказались выброшенными на ветер». Что значит «свое» или «не свое»? Никакой мистики тут нет, просто у каждого цветовода есть особенности – кто-то не слишком обязательный или располагает небольшим количеством свободного времени. Кто-то наоборот чрезмерно заботлив. У кого-то, как у меня, специфический микроклимат дома. Поэтому на сорта лучше сразу не кидаться. Попробуйте на одном растении. Если приживется – дерзайте дальше, если нет – ищите причину, почему не прижился, либо откажитесь от этого вида.

Черенок диффенбахии сорта Рудольф Фото: Екатерина АРДАШЕВА

У цветоводов есть такой профессиональный термин: «хомяк». Это когда хочется все и сразу. К сожалению, когда глаза разбегаются от ярких расцветок и листьев диковинных форм, сдержать этого «внутреннего хомяка» бывает очень сложно. Я тоже сделала однажды глупость, когда завела сразу много бегоний и пеларгоний – не смогла, что называется, выбрать. В итоге, не выжила ни одна. А вот хойи – восковые плющи, которых сейчас в распоряжении цветоводов есть несколько сотен видов и сортов, – оказались определенно «моими» растениями. И лучше бы я потратила те деньги на них.

«ВЫРАСТИЛА С ЧЕРЕНКА»

Покупать черенки и даже срезанные листья – тоже способ экономии. Сформированная сортовая фиалка стоит около 400-500 рублей, а листик можно взять за 80. Таким путем мне тоже удалось приобрести несколько довольно дорогих растений по приемлемой цене. Только нужно помнить, что ждать большого куста придется долго – иногда несколько лет. Кроме того, черенок требует особого ухода, часто его нужно держать в тепличке и под лампой.

Вот так сейчас продают черенки – все корни хорошо видно Фото: Екатерина АРДАШЕВА

Чуть дороже обойдутся укорененные черенки, но хлопот с ними меньше. Сейчас цветоводы взяли за правило укоренять растения в прозрачных стаканчиках, чтобы покупателю можно было показать корневую систему.

ЦВЕТОБАЗЫ И БАЗАРЫ

На цветочных базах растения обычно гораздо дешевле, чем в небольших цветочных магазинах – не в разы, но ощутимо. Кстати, чаще всего бывают дешевыми растения с пометкой «микс». В общем, есть смысл разведать такие места. Один минус – до них не очень удобно добираться.

У глоксиний сотни расцветок Фото: Екатерина АРДАШЕВА

А еще шикарные глоксинии, пеларгонии, каланхоэ и алоэ можно приобрести на базаре у бабушек почти за бесценок. Ничего зазорного в этом нет: и вы себе купите зеленого друга, и бабушке к пенсии будет прибавка. Совсем недавно взяла у тетушки огромный цветущий стрептокарпус за 300 рублей – тогда как у селекционеров растение на два листика стоит около 200.

Вообще, не бойтесь частников. Они, кстати, и цены на фоне кризиса не особенно подняли, некоторые не подняли вообще – ведь цветоводы-любители не зависят от курса доллара и закупочных цен. Разве что, от цен на грунты и удобрения.

То самый стрептокарпус с базара Фото: Екатерина АРДАШЕВА

«Зачем я буду продавать дорого, если знаю, что у меня просто не купят за такую стоимость?» – говорит один мой знакомый цветовод.

СОЦСЕТИ И ОБЪЯВЛЕНИЯ

Огромный источник предложений – это социальные сети и сервисы объявлений. «ВКонтакте» есть сообщества, посвященные отдельным систематическим группам растений, где участники продают черенки или обмениваются ими.

Понравившееся растение – у продавца в другом городе? Не самом деле нет никаких проблем. Если город близко к Ижевску, можно договориться с водителем автобуса или отправить растение с попутной машиной. Если далеко – можно спокойно выслать почтой. Ко мне растения приезжали даже из Новосибирска – не повяли, живут прекрасно. Правда, стоимость посылки сейчас составляет около 280-350 рублей. Но если вы берете несколько растений, это все равно выгодно.

В один ряд на подоконник уже не влезают… Фото: Екатерина АРДАШЕВА

Многие боятся оставлять предоплату незнакомым людям. Тут можно сказать, что от потери денег никто и нигде не застрахован. Но, чтобы себя минимально обезопасить, поищите продавцов с большим количествам хороших отзывов. У многих цветоводов есть группы в соцсетях (иногда они позиционируют себя как интернет-магазины, а самозанятые даже пришлют вам после оплаты чек в электронном виде) – изучите «стену».

Если группа большая, обсуждения живые, а постоянные клиенты называют продавца на «ты» и просят что-то оставить до получки, это хороший знак. Кроме того, в соцсетях существуют «клубы обманутых цветоводов» – если продавец вызывает сомнения, можно зайти в туда и «пробить» его через поиск.

Филодендрон Империал ред Фото: Екатерина АРДАШЕВА

Иногда можно договориться с продавцом и поделить цену пополам – половина авансом, а половина после покупки. Но согласится мало кто – ведь на счет вас-то гарантии продавцу как раз никто не даст.

Зато, если вы найдете своих проверенных цветоводов, то потом уже будете заказывать у них без опаски. А еще их можно спросить, кого из коллег он могут порекомендовать. Кстати, у частников еще есть приятная традиция: если вы покупаете несколько растений, они обязательно положат еще что-то в подарок, причем некоторые из них еще и вкусы ваши угадают.

Что касается самих растений, то многие из них прекрасно ездят почтой. По своему опыту скажу: хойи, сансевиерии, филодендроны и другие жестколистные растения хорошо переносят пересылку. Ездили ко мне почтой и бальзамины, и гибискусы, как укорененным черенком, так и срезом. Плохо переносят такое путешествие только срезы тонколистных растений.

Хойя карноза (мясистая), она же восковой плющ – цветет все лето, по ночам пахнет медом Фото: Екатерина АРДАШЕВА

А если нужно цветок с другого конца города привезти, можно воспользоваться сервисами доставки. Это экономит не деньги, но время, оно в наше время тоже дорогое. Обычно доставка дешевле с 10 до 12 часов и с 14 до 16 часов, так что можно подкараулить низкую цену.

ДАРОМ ИЛИ ПОЧТИ ДАРОМ

Вариант спорный, но иногда рабочий. В магазинах можно выкупить отцветшие орхидеи за четверть цены и лысый фикус по символической стоимости. Особенно много таких непроданных растений после праздников – 14 февраля и 8 марта. Но нужно понимать, что покупка нездорового растения – это всегда риск. Чтобы выходить бедолагу нужен опыт, а еще сомнительные растения должны содержаться в строгом карантине. То есть, дешево, но хлопотно. Хотя кого-то такие заморыши потом долго благодарят обильным цветением.

Интересная игра света на распускающемся листе сциндапсуса лайм Фото: Екатерина АРДАШЕВА

А вот подбирать цветы у помойки специалисты не советуют – тут риск занести болезни еще больше, ну и не зря же люди эти цветы выбросили.

Иногда крупномеры отдают просто так (либо очень дешево – только заберите) при переезде или закрытии какого-то офиса. Обычно в таких случаях люди подают объявление, но тут нужно следить – растения быстро забирают.

А вот кое-кто ошибочно считает источником бесплатных цветов свой подъезд, куда жители иногда выставляют горшки. Но далеко не всегда это растения, которые стали не нужны. Вы же не забираете себе коляску или велосипед, оставленные соседями в тамбуре?

Здесь сразу несколько сортов сциндапсуса Фото: Екатерина АРДАШЕВА

«Вынесла две пеларгонии, чтобы на нашей площадке было красиво, – а они к вечеру уже исчезли», – как-то раз пожаловалась знакомая.

Могут вынести цветы и на время обработки, и на время ремонта. Если вам очень нравится растение, можно поступить следующим образом: написать записку и приклеить к горшку. Владелец наверняка либо подарит вам цветок, либо разрешит взять от него отросток.

ШЕСТЬ ИЗ ОДНОГО

И, наконец, интересный нюанс, касающийся цветов из магазина: покупая пышный куст сансевиерии, пеперомии или сциндапсуса, при пересадке вы, скорее всего, обнаружите, что это не одно растение, а несколько отдельных черенков, натыканных в один горшок.

Два вида алоэ – выглядят совершенно по-разному Фото: Екатерина АРДАШЕВА

Не стоит пересаживать их в таком же виде. Лучше подобрать соразмерные горшочки и рассадить по одному. Тогда они не будут мешать друг другу и начнут куститься. К примеру, я купила один горшок сциндапсуса за 600 рублей, а в итоге получила шесть растений. Куда так много? Так мы же озеленяем квартиру, помните? Кто сказал, что нельзя одинаковыми. Либо можно договориться с кем-то на обмен. В любом случае, цветов много не бывает.

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