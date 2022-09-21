Жителей Ижевска приглашают на премьеру альманаха, героем которой стал тренер из Дебес

Главным героем одной из новелл стал тренер по шахматам Сергей Васильев Фото: Ильяс Бекмансуров

23 сентября в 17 часов в кинотеатре «Империя Грез» (ТЦ «Сигма») состоится премьера альманаха «Люди дела». Это сериал про обычных людей, которые по пути к мечте собирают вокруг себя талантливых людей и меняют этот мир.

Одна из новелл посвящена диспетчеру Дебесского РЭС Сергею Васильеву. Он просто любит шахматы, причем настолько, что задумал сделать свое село шахматной столицей Удмуртии. У него все получилось, и о Дебесах сейчас знают далеко за пределами республики.

Съемки в Дебесах проходили в середине августа 2021 года. Один из завершающих съемочных дней был в библиотеке. Именно здесь Сергей Васильев с директором договорились устроить шахматный клуб. Библиотека стала местом притяжения не только книголюбов, но и любителей шахмат.

Новеллу о Сергее Васильеве снимали в библиотеке Дебес Фото: Ильяс Бекмансуров

Почему Дебесы?

Съемочная группа из двух человек — режиссер и оператор — раздают задания: кому как сесть. Главное требование — вести непринужденную беседу.

Тренер и руководство библиотеки решили обсудить планы на будущее и как мини-клуб помогает не только взрослым в организации досуга, но и детям, которые тоже проявляют интерес к стоящим в заднем углу доскам.

«Скоро два года исполнится с момента, как мы с Ириной Викторовной (сотрудник дебесской библиотеки — прим. ред.) приняли решение, что в сети библиотек по абонементу можно было бы сыграть в шахматы. Цели мы изначально ставили не очень масштабные — предоставить возможность для всех граждан пообщаться и провести время. У нас сюда приходит мама, которая очень любит читать, а сын её в это время тут же занимается шахматами», – рассказал Сергей Васильев.

Чтобы базовые знания могли дать и библиотекари, для них организовали курсы на базе ресурсного центра в Дебесском политехникуме. Инвентарь выделила Федерация шахмат Удмуртии. Так появился клуб «Король и пешка». Создали даже свою эмблему! Руководители клуба общаются с шахматными сообществами в соседних районах. Например, на них вышел шахматный клуб слабовидящих в Игре. И уже планируют провести дружеские турниры.

Не все положительно оценили съемки

Съемочный процесс начался с переговоров с Фондом Тимченко, который заказал фильм в рамках 10-летнего юбилея реализации своих программ в регионах, оператором и режиссером. Встретились на тридцать минут в скайпе. Как говорит Сергей Васильев — выуживали информацию: что происходит и насколько интересно. Обещали перезвонить. И перезвонили. Спустя полторы недели.

«Первое чувство, что у меня после съемок будет больше проблем точно. Не все приняли положительное решение о создании фильма, потому что другим тоже приходится участвовать, выполнять требования съемочной группы», – смеется тренер.

Ожидания от процесса рухнули на глазах. Сергей Васильев признается, что не так представлял себе работу команды.

«Я думал — они все делают по-другому! Представлял, что буду рассказывать как отчеты в основном, какой я молодец, а на самом деле… Я не специалист. И мне очень приятно, что в жизни выдалась возможность пообщаться с такими людьми-профессионалами», – признается шахматист из Дебес.

На съемку приехал режиссер и оператор документального фильма Фото: Ильяс Бекмансуров

Кто герой нашего времени?

Сам режиссер Владимир Головнев тоже делится эмоциями — за такими людьми, как Сергей Васильев, интересно наблюдать. Предложение о съемках нескольких фильмов для Фонда ему поступило на Московском кинофестивале, где Владимир представлял новую картину о развитии кино в маленьких регионах.

«На дальних планах, например, в селах, результат работы одного энтузиаста виден более отчетливо, чем в столице. Нам интересно увидеть, как шахматы меняют жизнь. Сначала это игра, коммуникация, появляется синергия и новые сообщества. Где новые сообщества — новые инициативы, а дальше турниры, а дальше про Дебесы начинают слышать во всей стране. А значит уже появляются дороги. И пошло-поехало. Без шахматной доски ничего бы этого не было! Сколько стоит за этой мелочью?» — поясняет режиссер фильмов «Дальний план» (16+) и «Достоевский. Сибирская тетрадь» (12+).

По словам Владимира, для зрителя важно увидеть настоящего человека, живой пример. Непридуманный или взятый из истории.

«Кто герой нашего времени? Большинство сюжетов и персонажей в кинематографе взяты из истории. Но ведь никто уже не грабит банки мешками. Но есть сегодняшний мир. И его необходимо осознать», – рассказал Владимир Головнев.

Увидеть результат съемок и пообщаться с героями альманаха можно будет 23 сентября в 17 часов в кинотеатре «Империя Грез» в ТЦ «Сигма».

Вход бесплатный. Предварительно необходимо зарегистрироваться.