«Солнечный мир» на маленьком производстве: в Ижевске люди с синдромом Дауна трудятся в мастерской

Фото предоставлено движением «Солнечный мир. Синдром Дауна»

В столице Удмуртии работает множество мастерских по изготовлению различных товаров, и в одной из них работают необычные сотрудники. «Комсомолка» узнала, в чем заключается специфика этого небольшого производства.

«Могу! Умею! Делаю!» - не только девиз, но и название мастерской в Ижевске, в которой работают люди с синдромом Дауна. Особенные люди трудятся, как и все обычные: самостоятельно изготавливают на специальном оборудовании развивающие пособия, сувенирные значки, а также шьют полотенца и обувные стельки.

Мастерская – это масштабный проект, который был реализован два года назад. Его организовало региональное общественное движение «Солнечный мир. Синдром Дауна».

Одно из направлений работы мастерской - изготовление развивающих пособий. Фото предоставлено движением «Солнечный мир. Синдром Дауна»

Фото предоставлено движением «Солнечный мир. Синдром Дауна»

У детей с различными ментальными нарушениями довольно трудный путь социализации после окончания детских садов и школ, однако, есть и те, кто вырывается из комфортной для них зоны, и реализует себя вне домашних стен. 16 молодых людей в возрасте от 18 до 35 лет нашли себя в мастерской «Могу! Умею! Делаю!».

«Когда мы только готовились к открытию мастерской, мы представляли себе ребят, которые похожи друг на друга из-за своих особенностей. Но они оказались такими разными! По внешности, характеру, поведению. Навыки и умения тоже были разные: кого-то пришлось учить пользоваться ножницами, кого-то сдерживать эмоции, а кого-то – следовать определенному алгоритму», - поделились своими впечатлениями наставники мастерской.

А еще ребята шьют на заказ полотенца и делают значки. Фото предоставлено движением «Солнечный мир. Синдром Дауна»

Фото предоставлено движением «Солнечный мир. Синдром Дауна»

Для ребят важно понимание своей значимости, общение и обучение новому делу, а зарплата за проделанный труд второстепенна. Однако неравнодушный предприниматель предложил им собрать архивные коробки и оплатил их труд.

Одним из главных заказчиков являются сотрудники регионального общественного движения «Солнечный мир. Синдром Дауна». Они оформляют заказы на развивающие пособия, которые применяются в работе с детьми с синдромом Дауна и другой ментальной инвалидностью. Покупают продукцию мастерской и горожане.

Работа не занимает у сотрудников все свободное время. Помимо производственной деятельности ребята ходят в музеи, занимаются творчеством, а в этом году для них планируются занятия по финансовой грамотности.

Отмечают положительное влияние работы в мастерской и родители детей: «Меняется их поведение, они чаще вовлекаются в домашние дела, становятся активнее». Наставники же мечтают о том, чтобы их сотрудники вышли в более широкий спектр, например, работали в кофейне, на земельном участке, а еще о собственном сувенирном магазинчике.

Мастерская открыта к заказам и сотрудничеству.

«Могу! Умею! Делаю!» находится по адресу: Воткинское шоссе, 66.

Тел/Viber: 8 (912) 053-83-95.

Сайт: solnmir.ru.

Страница Мастерской на сайте: solnmir.ru/2020/03/12/hochu-rabotat.

* Информация от победителя конкурса социальных проектов и их авторов «Обычный герой»