На восстановление сгоревшего лакокрасочного завода в Ижевске потребуется порядка 500 миллионов рублей

Сейчас для завода подбирается новая производственная площадка. Фото: Алина Гужавина

Поздним вечером 19 сентября в Ижевске загорелось здание предприятия по производству красок Palizh. Тушили пожар до полной ликвидации порядка 9 часов. Кровля завода успела частично обрушиться.

О том, как производство будет существовать дальше, «Комсомолке» рассказала генеральный директор завода Елена Телицына.

«Вместе мы можем исправить ситуацию»

Несмотря на то, что здание после пожара находится в весьма плачевном состоянии, руководитель предприятия не отчаивается и поддерживает моральный дух своих сотрудников.

«Мы видим, что работа наша, которой было 26 лет, она ценна, важна, и мы все вместе можем эту ситуацию исправить и направить в лучшее для нас русло. Мы полны оптимизма и уверены, что все получится», – уверена Елена Телицына.

Правительство Удмуртии также заинтересовано в продолжении работы компании. Уже начались работы по восстановлению сгоревшей территории: возвращено электроснабжение, налажены информационные системы, заработали офис и склад готовой продукции. Кроме того, подбирается новая производственная площадка, в этом вопросе содействие оказывает администрация Ижевска. Для этой площадки также предстоит закупить оборудование.

Обратились за помощью

Сумма, которая потребуется на восстановление предприятия, составляет порядка 500 млн рублей, и это еще только по примерным подсчетам. Ущерб очень значительный. Чтобы сохранить производство, Елена Телицына обратилась за помощью к предпринимателям. На встрече с журналистами она подчеркнула, что коллектив завода будет благодарен за любую помощь, даже от просто неравнодушных жителей.

«Мы принимаем любую помощь, на сайте Palizh.ru указано, что и как можно оказать. Можно писать и звонить мне лично, если есть какие-то предложения по каким-то работам, действиям, то есть всему, что нам необходимо. Будем благодарны каждому», – сказала гендиректор Palizh.

Люди не бездействуют

Елена Телицына поблагодарила сотрудников пожарных постов за быстрое реагирование и интенсивную работу.

«Основная их задача была локализовать очаг пожара, не дать распространиться на здание АБК и склад готовой продукции, с чем они справились», – объяснила она.

Благодаря оперативным действиям, комплекс пострадал не целиком, и теперь сотрудники делают все, чтобы скорее вернуться на рабочие места. Сейчас нет ни одного работника, который бы бездействовал. Обязанности распределены независимо от должности и ранга: кто-то убирает мусор, кто-то занимается оформлением закупок для дальнейшего восстановления.

«Производство, однозначно, не остановилось, деятельность продолжается, отгрузки ведутся». Фото: Алина Гужавина

Как рассказала Елена Телицына, команда готова идти к своей цели шаг за шагом, пусть даже короткими интервалами. Результаты еще не очевидны, но появляющиеся запросы методично реализуются, эта работа ведется каждый день.

Работа предприятия продолжается

«Производство, однозначно, не остановилось, деятельность продолжается, отгрузки ведутся», – уверенно заявляет гендиректор предприятия.

Уже принято решение о поставке нового сырья, а в ближайшее время решится вопрос о производстве.

Проблем с клиентами на данный момент нет – все они вошли в положение и готовы ждать. Кроме того, у партнеров компании имеются на складах запасы готовой продукции – их хватит на первое время. В любом случае, по заявлению Елены Телициной, компания будет принимать все меры, чтобы никого не подвести вернуть свои мощности.

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