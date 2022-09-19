19 сентября в Ижевске произошло крупное возгорание на лакокрасочном производстве

Пожар на лакокрасочном заводе в Ижевске. Фото: Игорь Кудрявцев

19 сентября в Ижевске загорелось промышленное здание на улице Салютовской. Первыми об этом сообщили очевидцы. «Комсомолка» следит за ситуацией.

20:40

Поступило сообщение о пожаре.

Фото: Наталья Зиятдинова

21:38

Пресс-служба ГУ МЧС Удмуртии сообщила о том, что экстренные службы выехали на место, и тушение пожара началось

Фото: Наталья Зиятдинова

«По прибытии к месту вызова первых пожарно-спасательных подразделений было обнаружено что горит кровля производственного корпуса лакокрасочных материалов. Площадь пожара устанавливается. Проводится наращивание сил и средств. По предварительной информации пострадавших нет», – рассказали в пресс-службе ГУ МСЧ по Удмуртии.

Фото: Наталья Зиятдинова

22:36

Как сообщили в пресс-службе ГУ МСЧ по Удмуртии, на месте пожара уже начались проводятся замеры содержания вредных веществ в воздухе.

Фото: Наталья Зиятдинова

«Происходит горение кровли и второго этажа, площадь пожара более 5 тыс. кв. м. Произошло частичное обрушение кровли. К тушению пожара привлечено порядка 100 человек и 30 единиц техники», – говорится в сообщении.

Фото: Наталья Зиятдинова

Также ситуацию прокомментировал в качестве стороннего эксперта Дмитрий Адаховский, старший преподаватель кафедры экологии и природопользования УдГУ. Он пояснл, как теоретически могут развиваться события, если пламя затронет сырье и готовую продукцию.

«Краски изготавливаются на основе углеводородов – то есть, нефтепродуктов. При их горении возникает черный дым. Они горят долго, длительно, насыщенно. Температура горения у них высокая, это приводит к тому, что помимо сажи при горении самих углеводородов выделяется большое количество вредных веществ. Лакокрасочное изделия содержат много добавок, соответственно, в воздух попадает большое количество фенолов, диоксинов – веществ которые мы расцениваем как сильные загрязнители воздуха», – рассказал специалист. Также он подчеркнул, что только исследования воздуха помогут определить, какими станут последствия пожара для атмосферы Ижевска в целом.

Вместе с тем, по поводу опасности для людей эксперт успокоил:

«Так как температура высокая, то даже при наземном горении выброс дыма всегда направлен вверх. Кроме того, сейчас относительно благоприятные условия по рассеиванию примесей, воздух движется, застоя нет, и я не думаю, что частицы дыма будут оседать. То есть смога – а самое опасное – не будет. И боятся за жизнь людей пока не стоит».

22:56

Глава Ижевска Олег Бекмеметьев разместил видеообращение. Он сообщил, что все силы и средства прибыли на место в полном объеме, работают силы МЧС, Росгвардии и Роспотребнадзора. Ситуацию глава города назвал непростой, но заверил, что она под контролем.

23:26

Прокуратура по Удмуртии сообщила о проверке, организованной в связи с пожаром в производственном корпусе лакокрасочной продукции.

23:24

Объявлена локализация пожара. Складские помещения были вовремя отсечены от очага горения и не пострадали.

00:27

Ликвидировали открытое горение.

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