Хрипящая от холода машина, спасение замерзающего котенка и в два раза больше обморожений, чем год назад: как Ижевск переживает аномальные холода

Правда ли в Удмуртию пришли аномальные холода? Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

8 января удмуртский гидрометцентр опубликовал очередное предупреждение об аномальных температурах: в первый рабочий понедельник, 9 января, по республике ожидаются темпераутры до -30.. -36°С.

«Комсомолка» решила узнать, как Ижевск и вся Удмуртия переживает холода, от которых уже успели отвыкнуть.

А такая ли это аномалия?

Когда речь заходит об аномальных холодах, старожилы презрительно морщатся и говорят: «Зима как зима, и не такие холода бывали!». Но если обратиться к данным сервиса «Погода и климат», то выходит, что морозы и впрямь сейчас очень приличные. При норме среднемесячной температуры января в -12,1°С, фактическая средняя температура к 8 января составила -14°С, то есть на 2°С ниже нормы. При этом 2 января, как мы помним, было очень тепло – выше нормы на 9,5°С. А вот дальше пошло понижение. 5 и 6 января столбик термометра опустился ниже нормы более чем на 6°С, а 9 января – на все 15,8°С ниже нормы.

Лучше всего лишний раз не выходить из дома Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Если говорить о прошлых годах, то в 2021 и 2022 годах средняя температура в январе была чуть больше -11°С, то есть выше нормы, а январь 2022 года вообще был рекордно теплым – в среднем, всего -4,8°С (так же было и в 2007 году). Среднемесячная температура января от -13,8°С до -14,5°С наблюдалась 2017, 2014, 2013 и 2011 годах, то есть январь 2023 года может быть похож на январи этих лет. Впрочем, судить пока рано – прошла только неделя.

Напоследок, пару слов о рекордах. По данным сервиса «Погода и климат», январские рекорды были следующими: в 2010 году средняя температура за месяц составила -18°С, в январе 2006-го было еще холоднее: -19,2°С; в 1987 году, по имеющимся данным, средняя температура января достигла -20,3°С, а в 1972 год – аж -22,4°С. Так что нынешней аномалии есть к чему стремиться.

На что жалуемся

Одной из самых частых тем в социальных сетях в связи с морозами стала просьба автолюбителей «прикурить» или помочь с буксировкой транспортного средства. Многие наоборот сами предлагали помощь. Часто встречались и благодарности.

«Хочется сказать огромное спасибо всем кто останавливался и пытались помочь. Сколько же все-таки неравнодушных людей в нашем городе. Даже сотрудники ДПС остановились, посадили к себе в машину погреться и подзарядить телефон», – поделилась в одном из пабликов девушка из Сарапула.

Многие автолюбители не смогли завести свои машины Фото: Алексей ФОКИН (фото)

У сотрудников ГИБДД и спасателей сейчас действительно горячая пора. Например, буквально накануне они помогли двум дальнобойщикам, застрявшим на трассе.

Машины «капризничают» даже будучи припаркованными во дворах. Одну такую засняли в Ижевске – заснеженная «Нива» на парковке издавала душераздирающие звуки. Как предположили в комментариях, «жаловался» из-под капота аккумулятор.

Проблемы не только на дорогах. Периодически нарушается движение общественного транспорта, а на ряде улиц произошли перебои с электричеством. Напомним, ситуация была прогнозируемой, и с 5 января энергетиков в Удмуртии перевели в режим повышенной готовности.

А в частном секторе морозы приводят к поломкам уличных водоразборных колонок. Как сообщает пресс-служба администрации города, сейчас работники «Ижводоканала» выезжают на отогрев неисправных колонок ежедневно.

Планы на новогоднее веселье мороз тоже нарушил. С 6 января начали отменять массовые мероприятия, также стало известно о переводе на дистанционное обучение большинства школ Удмуртии – пока речь о 9 января, дальше будет видно.

Чуть не заледенели

На улицах снова начали встречаться люди в масках, причем не всегда это связано с опасениями подхватить заразу.

«Я прошла одну остановку пешком – лицо замерзло жутко. Обратно пошла – надела маску, благо в кармане с прошлой зимы лежала. Стало лучше, но пока дошла до дома, на ресницах и скулах от дыхания образовался лед», – поделилась ижевчанка Екатерина.

Обморожения – еще одна беда, с которой столкнулись жители Удмуртии за последние дни. За январские каникулы было зарегистрировано 45 случаев – почти в 2 раза больше, чем за тот же период в прошлом году! И с падением температур такая опасность возрастает. Причем, не нужно думать, что обморожение бывает только у бездомных или экстремалов, на самом деле получить его может любой, даже ничего не заподозрив.

В такие дни нужно беречься от обморожений Фото: Олег УКЛАДОВ

А еще в эти дни много кого пришлось спать – люди в буквальном смысле могли замерзнуть насмерть. Например, одного пенсионера искали ночью в лесу – он пошел на дачу и заблудился.

Хотя есть и те, кому холод ни по чем. К примеру, в Ижевске уже в который раз заметили мужчину в шапке и нижнем белье. Очевидно, его низкие температуры нисколько не пугают.

Лапки тоже мерзнут…

Страдают от холодов и животные. В последние дни социальные сети изобилуют сообщениями с призывами помочь оказавшимся на улице питомцам. А одной кошечке неравнодушные люди спасли жизнь, провернув потрясающую спасательную операцию.

Сообщение о том, что где-то в лесу по Яушур-Бодьинскому тракту уже двое суток мяукает котенок, появилось ВКонтакте, в группе «Служба «Потеряшка» в Ижевске». Очевидец никак не мог найти животное и просил помощи. На поиски собралось несколько человек и в Рождественскую ночь они отыскали бедолагу с фонариком. Кошка сидела почти на самой верхушке дерева.

Кошка сидела высоко на дереве и не могла слезть. Фото: очевидец

К счастью, среди спасателей нашелся человек с альпинистским снаряжением. Животное благополучно сняли с ветки, оказали первую помощь, и теперь у кошечки уже есть заботливый хозяин. Участники этого доброго дела признаются, что это самое настоящее чудо – ведь на улице было -32°С.

Прогноз погоды в Ижевске на ближайшие дни

По информации Росгидрометцентра, морозы пока не спешат оступаться. Так, в понедельник, 9 января, в Ижевске будет до -30°С днем и до -32°С ночью. Во вторник, 10 января, станет немного теплее: до -25°С днем и -27°С ночью. А со среды, 11 января, начнется явное потепление: днем в столице Удмуртии будет около -18°С, ночью – около -22°С.

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