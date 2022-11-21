Мужчину в трусах и шапке заметили у РКБ № 1 в Ижевске

Фото: скриншот из видео @izhevsk_online

Удивительный инцидент обсуждают ижевчане в соцсетях. Один из местных жителей запечатлел на камеру телефона полуголого мужчину, разгуливающего недалеко от республиканской клинической больницы № 1 в Ижевске.

В трусах, но зато в шапке, шарфе и варежках. Судя по комментариям под роликам мнение горожан разделилось: кто-то смеется над перформансом мужчины, а кто-то осуждает.

«Джентльмен удачи 2, новый фильм», - пошутила местная жительница Елена.

А ижевчанин Сергей предположил, что у дебошира было просто трудное детство и теперь он такими выходками возмещает то, чего ему не хватало в нежном возрасте. «Про таких все Фрейд сказал», – подытожил он.

Но так или иначе истинные мотивы мужчины остаются тайной. Остается только надеяться, что его и физическое, и моральное состояния здоровья находятся в порядке.

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