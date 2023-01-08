Гороскоп на неделю: с 9 по 15 января Девам следует поберечь нервы, а Стрельцам пройти через испытания

Что ожидает представителей разных знаков в первую рабочую неделю Фото: Мария Бакланова

Астролог из Ижевска составил прогноз на вторую неделю 2023 года

Овен

Раскачиваться вы будете довольно медленно – все-таки девять дней праздников дадут о себе знать. Но уже к четвергу вы, как обычно, разовьете бурную деятельность, всех построите и распланируете свою жизнь на месяц вперед. В выходные вы вспомните о чем-то, что не доделали на каникулах, и с радостью посвятите этому все свое время.

Телец

Начало недели будет довольно нервным, но к среде ситуация выровняется, и вы сможете немного выдохнуть, порелаксировать и полюбоваться результатами своих трудов. В пятницу вам сделают предложение, от которого непросто будет отказаться, а в выходные вашего внимания потребуют близкие.

Близнецы

Начало и конец недели будут овеяны романтикой. Вы по-настоящему влюбитесь впервые или снова. А вот в середине недели придется забыть о приятном и углубиться в рутину. С другой стороны, в плане работы у вас есть возможность создать хороший задел на будущее. Также звезды советуют на этой неделе хорошо высыпаться.

Рак

Многое на этой неделе придется делать впопыхах, и даже выходные не станут исключением. Здесь только остается пожелать вам сил и терпения. Если что-то не будет получаться, не стоит терзаться, переключитесь временно на что-то другое – у вас будет из чего выбрать.

Лев

Понедельник и вторник пройдут в нормальном ритме, а вот дальше вам придется брать под свой контроль не одно, не два, а сразу много важных дел, выполнение которых в конечном итоге зависит не от вас. Пятница окажется самым нервным днем, но выходные позволят расслабиться и заняться чем-то приятным.

Дева

Начало недели будет активным, но уже к среде вы почувствуете спад, если будет растрачивать силы понапрасну. В пятницу и субботу стоит поберечь нервы и здоровье, а воскресенье звезды советуют посветить вашим хобби.

Весы

В понедельник вы будете летать как на крыльях, но затем в ваши планы вмешается реальность, и придется спуститься на землю. Вторник и среда будут непростыми, четверг снова принесет воодушевление, а в пятницу на вас нападет уныние. Все исправят выходные и любимый человек, который на время спрячет вас от этого мира.

Скорпион

На этой неделе вы успеете столько, сколько обычно люди успевают за две. Вы будете потрясающе эффективны, что даст вам повод лишний раз напомнить окружающим о своем превосходстве. Никто не возразит вам ни слова, ибо заслужили. В выходные вас ожидает приятная семейная суета.

Стрелец

Первая рабочая неделя даст вам втянуться в прежний ритм и набрать хороший темп, а затем пошлет испытания одно другого хлеще. Поначалу природный азарт будет помогать играючи с ними справляться, но к пятнице вы подустанете. В выходные постарайтесь не перегружаться.

Козерог

У вас наступает пора вдохновения. Захочется творить и делиться своими эмоциями. В этот период вы совершите много полезных и добрых дел, за которые будете вознаграждены так, как даже не ожидали. В выходные вашей добротой захотят воспользоваться – и тут уже держите ухо востро.

Водолей

Вас ждет обычная рабочая неделя и куча «хвостов», тянущихся с прошлого года. На многое вам предстоит взглянуть свежим взглядом и пересмотреть подход. В четверг и пятницу вероятны новые проекты, которые будут либо интересы, либо прибыльны (но не все сразу). В выходные все свое время вы уделите членам семьи.

Рыбы

В начале недели вы будете пребывать в мечтательно-философском настроении. А с четверга оно внезапно сменится на озорное. Вы почувствуете прилив сил и начнете подумывать о том, чтобы затеять какую-нибудь интрижку. В выходные игривый настрой может продолжится, если только что-то не заставит вернуться вашу задумчивость.

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