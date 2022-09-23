Много ли экономят и где заряжаются: ижевские владельцы электрокаров рассказали о езде на таких машинах по городу

В столице Удмуртии собираются производить свои электрокары Фото: Михаил ФРОЛОВ

Недавно АвтоВАЗ сообщил, что планирует выпускать новую версию Lada Largus – электрическую. Эта новость сразу нашла большой отклик в городских пабликах и породила множество вопросов. «Комсомолка» решила узнать, насколько Ижевск готов к таким техническим новинкам и пообщалась с владельцами электрокаров, чтобы разобраться во всех преимуществах и подводных камнях.

В семь рез выгоднее бензина

Ижевчанин Роман Теребунов около года назад пересел на Nissan Leaf AZE0 2012 года с батареей 24 кВт.

«Выбор сделал из интереса ко всему новому», – поясняет автолюбитель.

Сделал и не пожалел. Мало того, что автомобиль успешно прошел испытания зимними холодами и летней жарой, он еще и правда оказался очень экономным.

Площадка АвтоВАЗа в Ижевске продолжит свою работу. Здесь планируют выпускать электрокары Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Прежний автомобиль марки Hyundai Solaris Роман еженедельно заправлял на 1 500 руб., проезжая за эту сумму порядка 400 км. Если посчитать, то один километр стоил 3,75 руб. Добавим не такие частые, но все же регуляторные расходы на замену масел, фильтров, свечей... Получается прилично. Что же теперь? Летом, по словам ижевчанина, расход составляет 18 кВт на 100 км. Роман заряжает свой автомобиль дома за городом либо на работе, 1 кВт стоит от 2,4 до 3,4 руб. Таким образом на электрокаре один километр обходится примерно в 0,52 руб. – в семь раз меньше.

«Я не перестаю удивляться нашим людям, почему они все еще не считают деньги. Это я на общественной станции заряжаюсь по 10 руб./кВт, а дома-то – по 3 рубля», – пишет в социальных сетях Андрей, другой обладатель электрокара из Ижевска.

Полностью заправить электрокар стоит в разы дешевле, чем залить полный бак автомобиля с ДВС Фото: Архив КП

Год без ремонта

Меньше ремонта, по словам обладателей электрокаров, – еще один плюс таких машин. Роман за год эксплуатации своего японского электроавтомобиля не потратился на обслуживание, замену деталей и ремонт ни разу, хотя приобреталась машина с пробегом.

А Андрей отмечает, что износ батареи не сопоставим с износом бензинового двигателя. Согласно исследованиям, 150 тыс. пройденных километров приводят к износу батареи чуть более чем на 2 %. Тогда как бензиновый двигатель после пробега 100 – 200 тыс. километров уже может потребовать ремонта. Как шутят некоторые владельцы электрических авто «скорее сама машина сгниет, чем батарея выйдет из строя».

Нет транспортного налога и выхлопных газов

Отсутствие транспортного налога – еще один аргумент в пользу электрокаров, ведь у них нет «лошадей». Такие авто облагаются лишь налогом на имущество – это порядка 1000 руб. в год. Кроме того, использование эклектического транспорта улучшает состояние городского воздуха, так как машина работает без выхлопных газов.

А где заряжать?

Вот это пока проблема. К сожалению, развитой инфраструктуры для электроавтомобилей в Ижевске нет. Быстрых станций для зарядки в столице Удмуртии всего три, тогда как традиционных АЗС работает около сотни.

Пока в Ижевске мало станций для зарядки Фото: Андрей МИНАЕВ

Зарядить машину ижевчане сейчас могут возле торговых центров «Аксион», «Эльгрин» и «Сигма». Зимой на это уходит около 40 минут, летом меньше – до 20 минут.

Есть в Ижевске также восемь медленных зарядок, где электромобиль приходится оставлять на 5-8 часов, а также несколько «частных розеток», но считать этот вариант универсальным, разумеется, нельзя.

Сторонники авто на электродвигателях признают, что сеть быстрых общественных станций в Ижевске еще предстоит развивать, ведь по концепции использования электрокары похожи скорее не на автомобили в нашем привычном понимании, а на смартфоны: приехал домой или на работу – поставил на зарядку.

Не для дальних поездок

Самыми популярными являются, конечно, бюджетные электрокары, оснащенные батареями относительно небольшой емкости. Подзарядка им требуется часто, практически каждый день.

Напимер, Nissan Leaf (с пробегом он стоит от 500 тыс. руб.), который чаще всего встречается на дорогах Ижевска, нужно заряжать каждые 90 – 100 км. При нынешней инфраструктуре это сугубо городской автомобиль.

К электрокару нужно привыкнуть Фото: Андрей АБРАМОВ

А вот на Chevrolet Bolt, по словам автолюбителей, можно ездить без подзарядки неделю. Или друго пример: на Hyundai Ioniq ижевчанин преодолел за четыре дня почти 200 км без подзарядки, затем зарядил батарею за 40 минут до 94% и продолжил путь. На 420 км хватает заряда у Tesla Model X – можно добраться из Ижевска до другого города.

Нужна привычка

Ижевчанка Дарья Бердникова никогда не думала, что ей предстоит сеть за руль электрокара, но муж, поклонник технических новинок, преподнес ей необычный подарок – Tesla Model X. Привыкать пришлось месяц, хотя завершился эксперимент успешно.

«Сначала я совершенно не понимала этот автомобиль. Он абсолютно тихий. И как потом показала практика, невероятно заботливый. Все время подсказывает, что сделать. Предчувствует все моменты опасности, предупреждает. Через приложение в смартфоне этой машиной можно управлять, находясь в любой точке мира. Здесь очень-очень много примочек, которых я до сих пор не знаю. Илон Маск постоянно что-то новое придумывает и выпускает обновления. Мой автомобиль по факту – тот же самый телефон, для которого периодически появляются новые «приколюхи», – поделилась опытом Дарья.

У каждого авто свои нюансы

А еще владельцы электрокаров замечают, что у каждой марки и модели есть свои нюансы. Это не плохо, но знать их нужно. Так, Nissan Leaf обычно дает слишком оптимистичный прогноз по уровню заряда. Если автомобиль сообщает, что зарядки хватит на 80 км, то водитель должен понимать, что фактически он проедет всего 60 км.

Другие электрокары могут наоборот перестраховываться, например, владелец Chevrolet Volt проезжает более 60 км вместо ожидаемых 45.

Электрическую Lada Largus ижевчанам еще только предстоит испытать в действии. Однако с ее появлением, появится и вероятность, что электромобили станут более востребованными, а в столице Удмуртии для них откроется гораздо больше станций и мест обслуживания.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber – смотрите и читайте «Комсомолку» в любимом мессенджере.